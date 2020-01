Atlético nedkæmper Barcelona og sørger for ren Madrid-finale langt fra spansk græs

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. Den spanske Super Cup, som denne gang er henlagt til Saudi-Arabien med deltagelse af fire klubber, skal afgøres mellem to klubber fra hovedstaden Madrid. Torsdag aften lykkedes det Atlético Madrid at vende stillingen 1-2 i semifinalen mod Barcelona til 3-2 kort før tid og dermed sende Lionel Messi og dennes holdkammerater ud i kulden. Dermed skal årets finale stå mellem Atlético og Real Madrid, der onsdag besejrede Valencia 3-1 i den første semifinale.

EM-håndbold. Danmarks håndboldmænd tager lørdag hul på EM, men allerede torsdag aften var der kampe på programmet ved mesterskabet. I Trondheim i Norge, der er en af tre værtsnationer sammen med Sverige og Østrig, hentede Tyskland en favoritsejr over Holland på 34-23. Det så ellers ud til, at de hollandske mænd, der er med ved EM for første gang, skulle volde Tyskland store problemer, men tyskerne kom stærkt igen og dominerede opgøret. Hviderusland fik en stærk start på EM-slutrunden, da det blev til en sejr på 35-30 over Serbien.

Fodbold. Den amerikanske klub Atlanta United vælger danske Patrick Nielsen i draften til Major League Soccer. 23-årige Nielsen er blevet valgt som nummer 23 i draften, hvor de amerikanske fodboldklubber skiftes til at plukke de bedste spillere fra de amerikanske universiteter.

Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix Den argentinske angriber Mauro Icardi (th.) blev helten onsdag aften for PSG, da han scorede hattrick mod Saint Etienne i den franske pokalturnering.

Den argentinske angriber Mauro Icardi (th.) blev helten onsdag aften for PSG, da han scorede hattrick mod Saint Etienne i den franske pokalturnering. Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

Fodbold. Det går i øjeblikket så godt for argentinske Mauro Icardi i den franske ligas topklub PSG, at han snakker om at tage endnu en sæson i klubben. Icardi, der faldt i unåde i Inter, er lejet ud, og ikke mange havde troet, han ville få succes, når angriberen kom i meget skrapt offensivt selskab bestående af f.eks. Neymar, Kylian Mbappé og Edinson Cavani. Men lejesvenden, der senest leverede et hattrick i pokalturneringen, har i ligaen scoret 9 gange i 18 kampe og bliver kun overgået af Mbappé med 11 træffere. »Det er dejligt at være i Paris og dejligt at være på så stærkt et hold. Når turneringen er forbi om fem måneder, må vi sætte os og snakke om tingene. Men hvis det kan lade sig gøre, vil jeg rigtig gerne blive i PSG«, siger den 26-årige målmager ifølge AP. Hos Inter med Antonio Conte ved roret er det nu belgiske Romelu Lukaku, der bomber bolden i mål og er nr. 2 på topscorerlisten, hvilket er medvirkende til, at Inter deler førstepladsen i Serie A med Juventus.

Olympisk. Politiske ytringer må ikke overskygge de sportslige præstationer under sommerens olympiske lege i Tokyo. Det understreger Atleternes Kommission under Den Internationale Olympiske Komité (IOC) i et tre sider langt dokument, der blev offentliggjort torsdag. Regel nummer 50 i det olympiske charter forbyder atleterne at ytre sig politisk eller demonstrere i forbindelse med konkurrencerne. I det nye dokument er retningslinjerne understreget og uddybet.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Nikolaj Øris Nielsen kommer alligevel ikke til at spille EM-slutrunde for Danmark.

Nikolaj Øris Nielsen kommer alligevel ikke til at spille EM-slutrunde for Danmark. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Håndbold. Bagspilleren Nikolaj Øris Nielsen bliver ikke en del af landsholdets EM-trup. Det skriver Dansk Håndbold Forbund (DHF) på Twitter. »Landstræner Nikolaj Jacobsen har i dag (torsdag, red.) reduceret den foreløbige EM-trup til 19 spillere, der betyder, at Nikolaj Øris har forladt den danske lejr«, skriver DHF. 33-årige Nikolaj Øris Nielsen, der til daglig spiller for Bjerringbro-Silkeborg, var ellers en del af holdet, da Danmark vandt VM på hjemmebane for et år siden. Fredag aften inden klokken 20 skal Nikolaj Jacobsen indsende navnene på 15 af de 16 spillere, der skal spille for Danmark ved EM. Han kan vente til lørdag formiddag med at sende navnet på den sidste spiller og de to reserver.

Fodbold. Harry Kane er ude med muskelskade frem til april, hvor han forventes at vende tilbage til træningsbanen. Det skriver Premier League-klubben Tottenham, Kanes arbejdsgiver, på sin hjemmeside. Angriberen blev skadet i en ligakamp mod Southampton i sidste uge og er blevet rådet til at gennemgå en operation. Det skyldes, at Kane har pådraget sig en overrevet sene i det ene lår, men ifølge Tottenham får operationen ikke indflydelse på, hvor længe han er ude.

Golf. Rasmus Højgaard og Jeff Winther gik første runde af European Tour-turneringen South African Open i 65 slag, hvilket svarer til seks slag under banens par. Det rækker til en delt tiendeplads, som de to danskere deler med ni andre spillere. Amerikaneren Johannes Veerman er tre slag bedre på turneringens førsteplads.

Cykling. Smilet var bredt på Bjarne Riis’ ansigt, da han onsdag på D’Angleterre i København på et pressemøde kunne bekendtgøre, at han skulle være team manager og øverste sportslige ansvarlige på World Tour-holdet NTT. Virtu Cycling Group, som Riis ejer sammen med rigmændene Lars Seier Christensen og Jan Bech Andersen, har købt en tredjedel af det sydafrikanske hold, som til gengæld gør Riis til team manager. Selv præsenterede Riis og Seier det på pressemødet som en stor dag for dansk cykelsport, men sådan ser den tidligere cykelrytter Michael Rasmussen ikke på det. »Det her er i realiteten et spørgsmål om, at Bjarne Riis har fået nyt job, og at han og hans kompagnoner har købt ham et. De har ikke skabt noget. De har bare købt en del af et allerede eksisterende produkt«, skriver Rasmussen på Facebook.

Foto: Michael Bradley/Ritzau Scanpix Caroline Wozniacki kom torsdag videre i Auckland.

Caroline Wozniacki kom torsdag videre i Auckland. Foto: Michael Bradley/Ritzau Scanpix

Tennis. I karrierens næstsidste turnering er Caroline Wozniacki nu fremme ved kvartfinalen. I Auckland i New Zealand sled den snart 30-årige i nærmest klassisk Wozniacki-stil i næsten to en halv time, før amerikaneren Lauren Davis torsdag blev besejret 6-1, 4-6, 6-4. »Det var til tider frustrerende, da jeg følte, jeg gjorde alt rigtigt, men hun bare blev bedre og bedre. Jeg blev ved med at tro på det, og jeg var nok lidt heldig til sidst«, analyserede Wozniacki ifølge AP. Nu venter tyskeren Julia Görges – en af de spillere, som Wozniacki har en negativ statistik mod. Görges har vundet 6 af 10 møder og blandt andet de seneste to kampe i Auckland i 2017 og 2018. Kvartfinaler i Auckland: Wozniacki-Görges, Serena Williams-Laura Siegemund, Eugenie Bouchard-Amanda Anisimova, Jessica Pegula-Alize Cornet.

Direkte sport i tv Torsdag 9. januar TV 2 Sport 7.00Tennis: ASB Classic (k) 11.00 Tennis: Brisbane International (k) 18.15 Håndbold-EM: Tyskland-Holland (m) 20.30 Håndbold-EM: Kroatien-Montenegro (m) 00.00 Tennis: ASB Classic (k) TV3 Sport 1.05 Ishockey: NY Rangers-New Jersey Eurosport 1 14.20 Skiskydning: World Cup (k)



Fodbold. Det Engelske Fodboldforbunds (FA) salg af tv- og streamingrettigheder til FA Cuppen via tredjepart til en verdensomspændende spiludbyder er kommet i politisk søgelys. »Alle idrætsorganisationer skal være opmærksomme på den indflydelse, gambling kan have på de mest sårbare«, siger den britiske minister for sport, Nigel Adams, ifølge BBC.

Tennis. Verdensetteren Ashleigh Barty fik en skidt optakt til Australian Open, da hun overraskende tabte 4-6, 6-7 til den amerikanske kvalifikationsspiller Jennifer Brady i anden runde i WTA-turneringen i Brisbane. Brady, der er nr. 53 i verden og i 1. runde besejrede Maria Sharapova, havde aldrig tidligere slået en spiller i top-10. I Australien er der kolossale forventninger til Ashleigh Barty ved Australian Open, der starter 20. januar. Det er 42 år siden, en australsk kvinde (Christine O’Neil) senest sejrede i den store grand slam-turnering.

Tennis. Efter et sandt drama i den afgørende doubles tiebreak blev det Australien, der i Sydney torsdag indløste billet til semifinalen ved den nye holdturnering ATP Cup. Taberen, der næsten lige så godt kunne have været vinderen, var Storbritannien, som efter at have haft adskillige matchbolde til parret Jamie Murray-Joe Salisbury måtte bøje sig 6-3, 3-6, 16-18 til Alex De Minaur-Nick Kyrgios, så australierne samler vandt duellen 2-1. I semifinalen møder Australien lørdag enten Spanien eller Belgien. Den anden semifinale står mellem Rusland, der torsdag besejrede Argentina 3-0, og enten Serbien eller Canada.

Fodbold. Brøndbys norske midtbanespiller Tobias Børkeeiet skal opereres i hoften, meddeler klubben, der ikke ved, hvornår Børkeeiet er til rådighed igen. Yderligere fire spillere – Hjörtur Hermannsson, Josip Radosevic, Kasper Fisker og Joel Kabongo – døjer med skader, der holder dem ude 6-12 uger.