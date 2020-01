Frankrig er færdig ved EM, Agüero sætter to rekorder i storsejr og FCK henter gammel kending

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 7.00 Badminton: Malaysia Masters 16.00 Håndbold: Schweiz-Polen (m) 18.15 Håndbold: Frankrig-Norge (m) 21.30 Basketball: Washington-Utah TV3+ 20.30 Am. fodbold: Kansas City-Houston 00.00 Am. fodbold: Green Bay-Seattle TV3 Sport 20.05 Ishockey: Winnipeg-Nashville 23.05 Ishockey: Detroit-Buffalo TV3 Max 13.00 Fodbold: Cardiff-Swansea 15.00 Fodbold: St. Etienne-Nantes 17.00 Fodbold: Dijon-Lille 21.00 Fodbold: Paris SG-Monaco Xee 15.00 Fodbold: Bournemouth-Watford 17.30 Fodbold: Aston Villa-Manchester C Eurosport 1 7.00 Tennis: Adelaide International (m) 9.00 Alpint: World Cup (k) 11.30 Nordisk kombineret: World Cup 12.35/14.30 Skiskydning: World Cup 15.50 Skihop: World Cup 19.45 Billard: Snooker - London Masters 1.30 Tennis: Adelaide International (m) Vis mere

Håndbold. Frankrigs mandlige landshold har vundet to OL-, seks VM- og tre EM-guld, men ved det igangværende EM er Frankrig uden chance for at avancere fra gruppespillet. Det sørgede Norge for ved at vinde 28-26 i Trondhjem, hvilket sender både Norge og Portugal videre til mellemrunden, hvor Danmark er en mulig modstander. Med 10 mål var Sander Sagosen fra Paris SG en afgørende spiller for Norge, der har tabt de to seneste VM-finaler, men aldrig har vundet en EM-medalje.





Fodbold. Udover en storsejr på 6-1 fik Manchester City to rekorder med hjem fra udekampen mod Aston Villa. Sergio Agüero blev først alle tiders mest scorende udlænding i Premier League, da argentineren scorede til 5-0 med sit mål nummer 176, og han forbedrede rekorden og satte en endnu en, da han også scorede til 6-0. Dermed har Agüero scoret hattrick 12 gange og dermed overgået Alan Shearers 11. Rekorden som den mest scorende udlænding tog Agüero fra Thierry Henry. Alan Shearer er med sine 260 mål stadig mest scorende i Premier League, der blev indført i 1992, men når det handler om den bedste engelske række topper 1966-verdensmesteren Jimmy Greaves med sine 357 mål fra Chelsea, Tottenham og West Ham i perioden 1957-1971.

Fodbold. Efter 6 års fravær vender den 33-årige islandske landsholdsspiller Ragnar Sigurdsson tilbage til FC København, som han blev dansk mester med i 2003. Siden har Sigurdsson været i Krasnodar, Fulham, Rubin Kazan og Rostov, men nu har han indgået en aftale for resten af sæsonen med FC København.

Fodbold. Pione Sisto scorede målet til 2-0 på et langskud, da Celta Vigo i den spanske pokalturnering vandt 4-1 over Merida AD fra den tredjebedste række.

Fodbold. Daniel A. Pedersen skifter til Brann Bergen fra Lillestrøm, der i den forgangne sæson rykkede ud af Eliteserien. Den 27-årige forsvarsspiller har optrådt 140 gange i Superligaen for AGF og Silkeborg.

Fodbold. Det bliver uden Luis Suárez, når FC Barcelona i de kommende måneder skal dyste i den spanske liga, Champions League og den spanske pokalturnering. Den spanske klub skriver på sin hjemmeside, at den knæskade, som uruguayaneren søndag blev opereret for, holder ham ude i de kommende fire måneder. Der er altså mulighed for, at angriberen kan vende tilbage til sæsonafslutningen. Det er en skade i menisken, som har generet Luis Suárez på det seneste, og løsningen blev altså et indgreb. Suárez har i denne sæson spillet 23 kampe, hvori det er blevet til 14 mål. Barcelona ligger i øjeblikket på en delt førsteplads i Primera Division sammen med Real Madrid. Begge hold har 40 point. I Champions League skal klubben i slutningen af februar og midten af marts møde italienske Napoli i to kampe i turneringens ottendedelsfinale.

Fodbold. Jesper Lindstrøm, Carlo Holse og Jeppe Okkels scorede i løbet af de første 28 minutter, da Danmarks U21-landshold vandt 3-1 over Slovakiet i en venskabskamp under træningsopholdet i Tyrkiet. Danmark udskiftede seks spillere i pausen og yderligere tre i løbet af anden halvleg, da Slovakiet reducerede.

Ishockey. Odense Bulldogs sikrede søndag sin anden sejr i træk i Metal Ligaen efter en forfærdelige stime på 19 nederlag i træk i den bedste række. Sejren var ikke over hvem som helst, for det var Metal Ligaens tophold, Aalborg Pirates, der blev nedlagt på isen i Odense. Den ordinære spilletid endte 5-5, og i tillægstiden sørgede Sebastian Ehlers med sin anden scoring i kampen for sejren. Aalborg topper stadig rækken suverænt med 76 point, og Odense er lige så suverænt i bunden med 17 point.

Cykling. Sebastian Fini kan også i det kommende år kalde sig dansk mester i cyklecross. Søndag genvandt han nemlig det danske mesterskab i disciplinen, da han på ruten i Slagelse kørte først over målstregen for tredje gang i karrieren. Fini vandt foran Jonas Lindberg og Lasse Laugesen. Hos kvinderne tog Caroline Bohé DM-titlen, og hun forsvarede dermed ligesom Sebastian Fini sin titel fra 2019. Bohé vandt foran Anna-Sofie Nørgaard og Marie Holm.

Håndbold. Landstræner Nikolaj Jacobsen melder højrefløjen Lasse Svan Hansen ude indtil Danmarks kampe i mellemrunden ved håndbold-EM, hvis holdet når så langt. Svan har i et stykke tid døjet med en skade og har selv meddelt, at han var tvivlsom til EM.

Fodbold. Sjældent har en trænerfyring været så effektiv som i Watford, der siden 6. december med Nigel Pearson som ny mand i sædet har fået 14 point i 7 kampe mod 8 point i de første 15 kampe i Premier League. 3-0 ude mod Bournemouth i dag var den tredje sejr i træk og Watford er dermed kravlet over nedrykningsstregen. Der ligger Bournemouth nu efter tre nederlag i tæk og ét point i fem kampe. Phillip Billing kom på banen i den sidste halve time, da Watford førte 1-0 på mål af Abdoulaye Doucoure i 42. minut, men Troy Deeney efter 65 minutter og Roberto Pereyra i overtiden udbyggede føringen.

Foto: William West/Ritzau Scanpix

Tennis. Sportens første ATP Cup blev søndag vundet af Serbien, som i Novak Djokovic havde manden, der skaffede de afgørende sejre i hus. I finalens anden kamp udlignede Djokovic til 1-1 ved at besejre sin store karriererival Rafael Nadal 6-2, 7-6, og i andet sæt blev tilskuerne i Sydney forkælet med fremragende tennis fra begge spillere. Inden da havde Roberto Bautista Agut bragt Spanien foran, da han besejrede Dusan Lajovic 7-5, 6-1. I den afgørende double stod Nadal over, men Djokovic stillede til start i selskab med Viktor Troicki, og parret nedkæmpede Pablo Carreno Busta- Feliciano Lopez 6-3, 6-4. Ugen har været en yderst lovende Australian Open-optakt for Novak Djokovic, der har taget titlen i Melbourne 7 gange, for han vandt alle sine kampe i ATP Cup.

Badminton. Viktor Axelsen fik egentlig en drømmestart på Malaysia Masters-finalen søndag, men det hjalp ham alligevel ikke nærmere titlen i opgøret med verdensmester Kento Momota. Japaneren var hurtigt bagud 1-7 i første sæt, men fik på vanlig vis spillet sig solidt tilbage i opgøret, og selv om Axelsen havde tre sætbolde, var det modstanderen, der hev sættet hjem 24-22. Kravet om at spille lige så fejlfrit som Momota var for hårdt for den danske profil, og i andet sæt var han i problemer fra start, og Kento Momota tog endnu en titel efter at have lukket kampen med 21-11 i andet sæt.

Tennis. Ved afslutningen af holdturneringen ATP Cup i Sydney blev der til det australske Røde Kors overdraget godt 600.000 kroner til støtte under arbejdet med ofre for de mange naturbrande i Australien. Beløbet blev indsamlet af spillerne via et beløb per es, der blev servet i turneringen. Det blev fulgt op med næsten 3,5 mio. kr. fra de mandlige spilleres organisation ATP, som donerede det store beløb til Verdensnaturfonden. Fonden hjælper australierne med at genskabe miljøer for de mange truede dyrearter i Australien som følge af brandkatastrofen.