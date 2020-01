NFL-hold avancerer til finale efter at have været bagud 24-0

Automatisk oplæsning Beta

Amerikansk fodbold. Efter at have været bagud 24-0 mod Houston Texans er Kansas City Cheifs klar til AFC-finalen i NFL-slutspillet. Kansas City Chiefs vandt på hjemmebane 51-31 efter at have ført 28-24 ved pausen. Modstanderen i AFC-finalen bliver Tennessee Titans, der overraskende besejrede Baltimore Ravens.

Direkte sport i tv Mandag 13. januar TV 2 20.30 Håndbold: EM, Danmark-Ungarn (m) TV 2 Sport 6.30 Tennis: Adelaide International (k) 18.15 Håndbold: EM, Island-Rusland 20.30 Håndbold: EM, Serbien-Kroatien TV3 Sport 1.05 Ishockey: Washington-Carolina Eurosport 1 10.00 Vinter-OL: Alpint, ungdom 12.45 Vinter-OL: Alpint, ungdom (k) 14.00 Billard: Snooker, London Masters 01.25 Tennis: Adelaide International (m) Eurosport 2 10.00 Tennis: Adelaide International (m) 00.00 Tennis: Australian Open, kval. Vis mere

Badminton. Verdensmester Kento Momota er kommet lettere til skade ved en trafikulykke i Malaysia, der kostede en 24-årig chauffør livet.

Taekwondo. Kimia Alizadeh, der er Irans eneste kvindelige medaljevinder ved et OL, har i protest mod styret i sit hjemland forladt Iran og vil aldrig vende tilbage. Hun begrunder sin beslutning med, at hun ikke ønsker at være en del af et samfund præget af ’hykleri, løgn, uretfærdighed og smiger’. »Jeg er en af millioner af undertrykte kvinder i Iran, som de (styret, red.) har leget med i årevis«, skriver den 21-årige taekwondokæmper på Instagram.

Fodbold. Juventus er alene i spidsen for Serie A efter en udesejr på 2-1 over Roma, mens Inter hjemme måtte nøjes med 1-1 mod formstærke Atalanta. Merih Demiral og Cristiano Ronaldo scorede for Juventus, inden Diego Perotti reducerede på et straffespark midt i anden halvleg.

Fodbold. Real Madrid vandt den spanske Super Cup via en straffesparkskonkurrence i finalen mod Atlético Madrid. Efter 120 minutters spil var stillingen 0-0, og i straffesparkskonkurrencen kunne Atlético heller ikke score på de første to forsøg, hvorefter Real vandt 4-1.

Ishockey. Sønderjyske blev den første danske klub til at vinde en europæisk turnering, da en 3-1-sejr over polske Carcovia Krakow sikrede sejren i Continental Cup, der rangerer under Champions League. Sønderjyske havde indledt slutspillet i Vojens med at besejre britiske Nottingham Panters og hviderussiske Neman Grodno. Sejren giver Sønderjyske adgang til næste sæsons Champions League.