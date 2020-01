Norge og superstjernen Sagosen sætter en tyk streg under titelkandidaturet

Automatisk oplæsning Beta

Håndbold. Norges mænd ligner mere og mere en EM-storfavorit, og en storsejr i første mellemrundekamp i Malmø mod Ungarn var blot med til at underbygge VM-sølvvindernes seriøse titelkandidatur. Norge var foran med 15-5 efter 18 minutter og endte med at vinde 36-29 (20-12). Kun i starten af 2. halvleg kunne ungarerne følge med mændene fra nord. Superstjernen Sander Sagosen blev norsk topscorer med 7 mål. Norge topper gruppen med 4 point på bedre målscore end Slovenien, der slog Island 30-27 (15-14).

Håndbold. Sportschef i Dansk Håndbold Forbund (DHF), Morten Henriksen, efterlyser ledere på det danske landshold for mænd, der onsdag bragede ud af EM. »Når vi har modgang, så er det vanvittigt svært at gebærde sig som leder. Det, synes jeg, vi har manglet ved dette mesterskab«, siger han til Ritzau og tilføjer: »Det vrimler ikke med de typer, der kan gå foran - også i de svære situationer«. Morten Henriksen mener, de danske spillere fungerer bedst i medgang. »Vi har masser af ledertyper og profiler inde på banen. Men jeg savner nogen, der rusker lidt i holdkammeraterne, hvis det ikke går som planlagt«, siger han og bebuder, at DHF vil finde nye måder at fremelske ledertyper i dansk håndbold på.

Fodbold. Alle divisionskampe på Cypern er udsat på ubestemt tid. Det meddelte fodboldforbundet på Cypern fredag ifølge AFP, efter at en bombe tidligere fredag eksploderede i en bil, der tilhører en fodbolddommer, som ikke kom til skade.

Fodbold. Dommerne i Premier League er blevet instrueret i altid at bevæge sig ud og se episoden selv på video på sidelinjen, når et gult kort opgraderes til et rødt kort og omvendt, skriver Reuters. Beslutningen er truffet af The Professional Game Match Officials Limited, som dikterer dommerregler i engelsk topfodbold, og som mener, at de engelske dommere i alle andre tilfælde skal forlade sig på en VAR-afgørelse, uden at dommeren selv behøver at se en episode på video. (Ritzau)

Håndbold. Slovenien fortsætter fremmarchen ved EM-turneringen for mænd. Fredag eftermiddag i Malmö Arena blev Island besejret 30-27 (15-14) i mellemrundegruppe II.

Foto: Tt News Agency/Ritzau Scanpix Islændingene gik til den mod Slovenien, der flere gange har stukket næsen langt frem ved EM og VM.

Fodbold. Inter har endnu ikke afgivet et bud på Christian Eriksen. Det siger Tottenham-manager José Mourinho ifølge Ritzau på et pressemøde fredag. »Du må spørge agenten og Inter, for de ved mere end mig. Hvis de er selvsikre, er det fordi, de er klar til at afgive et bud, hvilket ikke er sket endnu«, lyder det fra Mourinho, der tilføjer, at Eriksen trods det mulige skifte til Inter er med, når Tottenham møder Watford lørdag.

Golf. Tre danskere klarede cuttet i Abu Dhabi HSBC Championship. Søren Kjeldsen er bedst efter de første to runder på en delt 24.-plads og samlet fire slag under par. Thomas Bjørn er nummer 51, mens Jeff Winther indtager en placering som nummer 61. Italieneren Francesco Laporta fører i ni slag under par.

Badminton. Viktor Axelsen måtte ud i tre sæt for at spille sig videre til semifinalen ved Indonesia Masters. Den kinesiske kvalifikationsspiller Zhao Jun Peng ydede god modstand i et tæt første sæt, men blev efetrfølgende sat på plads. 20-22, 21-13, 21-7 sluttede det til Axelsen, der i semifinalen skal møde hjemmebanefavoritten Anthony Ginting. Også Anders Antonsen er klar til at spile om en finaleplads. Antonsen sejrede mod indoneseren Jonatan Cristie med 21-14, 10-21, 21-12 og møder nu Lee Cheuk Yiu fra Hongkong.

Badminton. Dansk damedouble har haft det svært, siden superduoen med Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl stoppede karrieren på topplan, men ved Indonesia Masters viser arvtagerne lovende takter. Først chokerede Maiken Fruergaard og Sara Thygesen ved i 2. runde at slå det andenseedede japanske par, og fredag nedlagde de to danskere et par fra Thailand i kvartfinalen. Med cifrene 21-15, 22-20 vandt Fruergaard og Thygesen over Thailands Puttita Supajirakul og Sapsiree Taerattanachai. I semifinalen venter enten det fjerdeseedede par fra Japan eller det sjetteseedede par fra Sydkorea. De useedede danskere, som er nummer 30 på verdensranglisten, har ikke tidligere lavet så store resultater på den helt store scene, men det er de godt i gang med at lave om på. Kvartfinalen blev endestation for Kim Astrup og Anders Skaarup. Duoen tabte 21-18, 13-21 og 17-21 til indoneserne Fajar Alfian og Muhammad Rian Ardianto.

Svømning. 19-årige Alexander Aslak Nørgaard sørgede for en sejrrig start på en weekend, hvor danske landsholdssvømmere er i aktion på tre forskellige kontinenter. Alexander Aslak Nørgaard vandt i konkurrence med 44 andre 800 meter fri ved Tyr Pro Swim Series i Knoxville, hvor en stor del af det danske landshold deltager ovenpå ti dages træningslejr i Miami. Med 7.59,63 min. var Alexander Aslak Nørgaard 2 sekunder fra sin personlige rekord på langbane, hvor klubkammeraten Anton Ørskov Ipsen er indehaver af den danske rekord med 7.48,74 min. fra VM sidste år. Jeanette Ottesen deltager lørdag og søndag ved Fina Champions Swim Series i Beijing, mens Anton Ørskov Ipsen, Viktor Bromer og Mie Ø. Nielsen er blandt de danskere, der deltager ved Flanders Swimming Cup i Antwerpen.

Håndbold. Ekslandsholdsspiller Louise Svalastog Spellerberg gør comeback. Nykøbing Falster Håndbold (NFH) fra landets bedste række har skrevet en kontrakt med den 37-årige for resten af sæsonen.