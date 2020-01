Norsk komet scorer tre gange på 20 minutter i helt vanvittig debut for storklub

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. Europas måske mest eftertragtede teenageangriber skulle blot bruge tre minutter på at sætte sig alvorlig i respekt i den tyske Bundesliga. Borussia Dortmunds 19-årige norske nyindkøb Erling Braut Håland, der er skiftet fra Salzburg i Østrig til storklubben for beskedne 150 millioner kroner, reddede sit nye hold og sikrede med et hattrick sat ind på bare 20 minutter også sejren på 5-3 i udekampen mod Augsburg. Her var gæsterne bagud både 0-2 og 1-3, inden Håland tog fat kort efter sin indskiftning i 56. minut. Først hamrede han via fjerneste stolpe reduceringen ind med højrebenet og siden gav en VAR-dom ham kontrascoringen til 4-3, mens endnu en omstillingsmulighed blev sat ind med venstrebenet i den 1,94 meter store angriber helt igennem perfekte debut.

Fodbold. Manchester City og Crystal Palace leverede en forrygende afslutning på deres møde i Premier League, der sluttede 2-2 på de regerende mestres hjemmebane. Cenk Tosun lignede frem til 82. minut en matchvinder for Crystal Palace, men City-talisman Sergio Agüero afsluttede to gange i slutfasen og scorede to gange. City-anfører Fernandinho scorede i sidste minut i eget net og gjorde manager Pep Guardiolas 49 års fødselsdag en smule mindre behagelig. Andetsteds i Premier League var Pierre-Emile Højbjerg med i hele kampen for Southampton, der smed en tomålsføring på eget græs og tabte 2-3 til Wolverhampton.

Fodbold. Casemiro scorede to gange i 2. halvleg og sikrede dermed Real Madrid en 2-1-sejr på hjemmebanen over Sevilla i den bedste spanske række. Hovedstadsklubben fører dermed rækken med 3 point ned til Barcelona, der spiller søndag mod Granada.

Badminton. Damedoublen Maiken Fruergaard og Sara Thygesen fortsætter med at levere vanvittige resultater ved Indonesia Masters, hvor de nu er finaleklar. Efter indledende sejre mod den anden seedede japansk par samt et stærkt par fra Thailand blev de regerende olympiske mestre, Misaki Matsutomo og Ayaka Takahashi fra Japan, nedlagt i en tæt semifinale med 22-20, 22-20. »Pigerne spiller vanvittigt godt, og det har de gjort hele turneringen. De her vindfyldte haller passer dem rigtigt godt, og så har de været gode til at holde taktikken hele vejen igennem. Det er dybt imponerende, dét som de leverer. De har virkelig fået vinger«, siger assisterende landstræner Thomas Stavngaard til badminton.dk. Modstanderne i søndagens finale bliver det ottendeseedede par, Apriyani Rahayu og Greysia Polii, fra Indonesien.

Badminton. Anders Antonsen er ligeledes klar til finalen i Indonesia Masters efter en overlegen sejr på 21-9, 21-14 over Lee Cheuk Yiu fra Hongkong. Anders Antonsen er dermed klar til at forsvare den titel, han vandt første gang i 2019. Mens Antonsen og damedoublen er i finalen i Indonesien, må Viktor Axelsen nøjes med at følge slutkampen udefra. Axelsen, formåede nemlig ikke at besejre indoneseren Anthony Ginting i semifinalen i Jakarta. 22-20, 21-11 sluttede det i indonesisk favør.

Fodbold. Brøndby har solgt midtbaneprofilen Dominik Kaiser til Hannover 96 i den næstbedste tyske række. Kaiser har skrevet under på en aftale der gælder frem til sommeren 2022. Tyskeren havde kontraktudløb til sommer, men Hannover betaler altså Brøndby for at få ham på kontrakt med øjeblikkelig virkning. Salget af Kaiser er et sportsligt tilbageskridt for Brøndby. Midtbanemanden bidrog med 8 scoringer i Superligaen i efteråret. Ifølge Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, giver det mening at sælge Kaiser nu, fordi der ikke var udsigt til en kontraktforlængelse. »I det billede ikke mindst er det vigtigt, at vi som klub kigger længere frem end bare de næste seks måneder«, siger han til klubbens hjemmeside.

Fodbold. Serie A-topscorer Ciro Immobile scorede hattrick for Lazio, der via 5-1 hjemme over Sampdoria snuppede den 11. ligasejr i træk. Ciro Immobile er nu oppe på 23 mål i Serie A i denne sæson.

Fodbold. Christian Eriksen spillede de sidste små 20 minutter, da Tottenham fik 0-0 og dermed et point med hjem fra udekampen mod Watford i Premier League. Tottenhams argentinske målmand Paulo Gazzaniga blev en udslagsgivende faktor i opgøret, da han reddede et svagt eksekveret straffespark fra Watford-anfører Troy Deeney midt i 2. halvleg. Tottenhams nyankomne portugiser Gedson Fernandes kom ind i 80. minut og var tæt på en matchvinderrolle, da bolden i tillægstiden dansede omkring Watfords målstreg. »Vi prøvede med Eriksen af få mere energi, vision og kvalitet ind i vores spil og var millimeter fra at vinde kampen«, lyder analysen fra Tottenham-boss José Mourinho til BBC. Mourinho-holdet har blot fået 2 point i de seneste 4 ligakampe.

Tennis. Den topseedede ved Australian Open, Ashleigh Barty, kan rejse fra opvarmningsturneringen i Adelaide til Melbourne fuld af selvtillid. I Adelaide-finalen besejrede hun ukraineren Dayana Yastremska 6-2, 7-5 på mindre end halvanden time. Ashleigh Barty blev dermed den første australske kvinde i ni år til at vinde en WTA-turnering på hjemmebane.