Fransk verdensmester redder Barcelonas ære i pokaldrama

Direkte sport i tv Onsdag 22. januar TV 2 18.15 Håndbold: EM, Norge-Slovenien TV 2 Sport 16.00 Håndbold: EM, Kroatien-Spanien 18.15 Håndbold: EM, Hviderusland-Østrig 20.30 Håndbold: EM, Island-Sverige 3.25 Cykling: Tour Down Under, 3. etape TV3 Sport 21.00 Fodbold: Reims-Paris SG 1.35 Ishockey: Columbus-Winnipeg Xee 21.00 Fodbold: Man. U.-Burnley Eurosport 1 6.00 Tennis: Australian Open 15.00 Billard: Snooker, European M. 1.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 6.00 Tennis: Australian Open 1.00 Tennis: Australian Open

Fodbold. Pokalkampen blev uventet svær for FC Barcelona og de fleste af storklubbens profiler, da de onsdag aften besøgte middelhavsøen Ibiza. Med et mål fire minutter inde i tillægstiden undveg Barcelona med den nyansatte cheftræner Quique Setien på sidelinjen at skulle i forlænget spilletid mod UD Ibiza-Eivissa. Med en 2-1-sejr er Barcelona klar til ottendedelsfinalerne i Copa del Rey. Det kan Antoine Griezmann tildeles en stor del af æren for. Den franske verdensmester udlignede hjemmeholdets føring i det 72. minut, og til allersidst blev han matchvinder med målet til 2-1. Hjemmeholdet havde været i front siden det niende minut, da Pep Caballe scorede på kunstgræsset.

Foto: Tt News Agency/Ritzau Scanpix Norges Harald Reinkind trykker af mod det slovenske mål under kampen i Malmø onsdag aften, som nordmændene vandt 33-30. Begge hold er klar til EM-slutrundens semifinaler.

EM-håndbold. Den norske succeskurs ved EM-slutrunden fortsætter. Onsdag aften vandt nordmændene i Malmö Arena i en noget reservepræget udgave 33-30 over Slovenien i gruppefinalen i mellemrundens gruppe 2. Dermed blev det endeligt afgjort, at slutrundens semifinaler kommer til at hedde: Norge-Kroatien og Spanien-Slovenien. Tidligere onsdag blev Ungarns chance for en semifinaleplads ødelagt, da holdet tabte 26-34 til Portugal, mens Spanien sikrede gruppesejren i mellemrundens gruppe 1 ved at spille 22-22 med Kroatien.

Fodbold. I Davos i Schweiz, hvor verdenspolitikkens spidser samt rigmænd og andre interessenter afholder det verdensøkonomiske årsmøde, var det præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), der ved en galla hos den amerikanske delegation havde fået til opgave at introducere den amerikanske præsident Donald Trump. Og Fifa-boss Gianni Infantino sparede bestemt ikke på superlativerne. »Han er definitivt en sportsmand. Jeg er så heldig, at jeg i løbet af mit liv har mødt nogle af verdens bedste fodboldspillere, og præsident Trump er gjort af det samme stof. Han er konkurrencemenneske, han vil vinde«, lød det fra Infantino, der fortsatte:

»Han siger det, mange tænker, men langt mere vigtigt er det, at han gør, det han siger … og det gør den amerikanske drøm til en realitet. Den amerikanske drøm er ikke kun noget, amerikanere har brug for, det er noget, vi alle har brug for. Alle os, der elsker fodbold, milliarder af mennesker verden over, vi har alle brug for at drømme den drøm«.

Gianni Infantino, President of FIFA, introduces President @realDonaldTrump at a dinner with global CEOs! #wef20 pic.twitter.com/MjWR91yaUH — The White House (@WhiteHouse) January 21, 2020

Cykling. Tour of Oman er blevet aflyst. Det bekræfter Amaury Sports Organisation (ASO) over for cyclingnews.com. Aflysningen skyldes national landesorg efter sultan Qaboos bin Saids død. Cykelløbet skulle være kørt fra 11. til 16. februar. Det forventes, at løbet vil blive gennemført igen i 2021.

Fodbold. Kamil Wilczeks skifte fra Brøndby til Göztepe i Tyrkiet er nu officielt på plads. »Tidligere i dag blev parterne enige om de personlige vilkår, og dermed er salget af den polske angriber endeligt bekræftet«, oplyser Brøndby.

Fodbold. Den 30-årige kroatiske angriber Ante Erceg skal i forårssæsonen forsøge at spille Esbjerg væk fra en faretruende nedrykning fra Superligaen. Onsdag aften meddeler den vestjyske superligaklub på sin hjemmeside, at man har lejet kroaten af Brøndby, hvor han ikke har haft den store succes.

Fodbold. AaB har indledt forhandlinger med en anden klub om et salg af angriberen Mikkel Kaufmann. Den 19-årige, der har scoret 7 mål i 17 superligakampe i denne sæson, har kontrakt med AaB frem til 30. juni 2023. Ekstra Bladet mener at vide, at det er FC København, der er interesseret i at købe Kaufmann.

Fodbold. Brøndbys hovedaktionær, Jan Bech Andersen, er klar til at poste yderligere op til 53 millioner kroner i klubben og konverterer samtidig klubgæld til aktier ved den forestående aktieemission. Støtten giver ro i Brøndby, der i november varslede et underskud i regnskabsåret 2019 på 75-79 millioner kroner. »Ledelsen i Brøndby IF skønner, dette vil give sikkerhed for, at der vil være tilstrækkelig arbejdskapital til at opretholde det budgetterede aktivitetsniveau«, lyder det fra klubben. En anden større aktioner, Torben Bjørn Christensen, har ligeledes indvilget i at konvertere tilgodehavender hos klubben til aktier ved den planlagte aktieemission, der skal rejse ny kapital.

Cykling. Godt otte måneder efter sit voldsomme træningsuheld i forbindelse med Critérium du Dauphiné meldes den firedobbelte Tour de France-vinder Chris Froome nu klar til at gøre comeback. Det sker i sæsonens tredje WorldTour-løb, UAE-Tour fra 23. til 28. februar, og det bliver dermed den 34-årige brites første skridt på vejen mod sæsonens altoverskyggende mål Tour de France. Hvordan Team Ineos til den tid fordeler rollerne, er endnu uvist, for også Froomes holdkammerater, sidste års colombianske vinder Egan Bernal og den walisiske nr. 1 fra 2018 Geraint Thomas, har bebudet, at de satser maksimalt på den franske rundtur fra 27. juni til 19. juli.

Badminton. Line Kjærsfeldt er videre til 2. runde ved Thailand Masters efter en flot sejr over den femteseedede inder Saina Nehwal. 21-13, 17-21, 21-15 sluttede det til danskeren, der er nr. 29 på verdensranglisten, hvor Nehwal er raslet ned som nr. 18.

Fodbold. Det såkaldte coronavirus, der menes at stamme fra den kinesiske millionmetropol Wuhan og derfra har spredt sig til flere dele af verden, har fået Det Asiatiske Fodboldforbund til at flytte næste måneds lokale OL-kvalifikation for kvinder fra Wuhan til Nanjing, ca. 600 km længere mod øst. Over 400 er blevet ramt af virus og mindst ni er døde, skriver AP.

Fodbold. En af årsagerne til, at Manchester City har tabt en håndfuld ligakampe og er langt efter Liverpool i denne sæsons Premier League, skyldes ifølge City-boss Pep Guardiola, at forsvarsspilleren Aymeric Laporte har siddet ude i næsten fem måneder og 19 ligakampe med en knæskade. I aftes spillede han 78 minutter i sit comeback i 1-0-sejren i Sheffield. »Vi har savnet ham enormt meget – ikke mindst på grund af hans hurtighed, luftstyrke og opbyggende spil. Han er en exceptionel spiller«, siger Guardiola ifølge BBC. Med Aymeric Laporte på holdet har City hentet 13 af 15 mulige point (87 procent), uden ham 38 point af 59 mulige (64 procent).

Fodbold. Den spanske landsholdsback Álvaro Odriozola har efter sit skift fra Real Sociedad til Real Madrid haft svært ved at gære sig gældende på træner Zinedine Zidanes mandskab. Odriozola har derfor fået mulighed for at finde en ny klub, og valget er faldet på Bayern München, der har lejet ham for resten af denne sæson.