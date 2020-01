Karrierestoppet lignede en realitet, men så leverede Wozniacki mesterligt comeback

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Billederne af den lille pige i den røde trøje trænger sig på. Hende som stod foran tv-kameraet og delte ud af sine drømme. Hun ville være nummer et i verden og vinde de fire grand slam-turneringer.

Dernæst spoler den indre film frem til 27. januar 2018. Caroline Wozniacki der kaster sig ned på Rod Lavers Arenas lyseblå underlag, i det sekund Simona Haleps slag går i nettet. Den gule og sorte ketsjer bliver slynget til vejrs. Glædestårerne gemt bag håndfladerne.

For i dette øjeblik ser det ud til, at vi skal gøre status. At Caroline Wozniackis karriere er ovre om under en time. Danskeren er bagud 5-1 i første sæt til talentfulde Dayana Yastremska på 19 år i anden runde af Australian Open 2020.

Frekvensen af tilråbene »Come on, Caro« og »Kom så, Caroline«, bliver hurtigere og hurtigere. Publikum forstår, hvad der kan ske. Ukraineren ligner ikke bare den fremtidig verdensstjerne, hun er spået til at blive. Hun fremstår som kvinde, der kan slå selv de bedste i nutiden.

Hun leverer fire esser i sit første serveparti og dernæst vinderslag med forhånden, der får bolden til at bevæge lige så hurtigt, som Yastremska stønner højt, når hun slår.

En tur rundt i Australian Opens mediecenter og på tenniskyndige websider inden kamp afslørede, at forventningen var, det ville gå sådan her. At kampen i anden runde blev afslutningen på Wozniackis karriere.

Foto: Hannah Mckay/Ritzau Scanpix

Men så viser Caroline Wozniacki den figtervilje, der er så fundamental i fortællingen om hendes karriere. Hvor andre ville knække, rejser hun sig. Hvad der havde været Yastremska-vinderslag mod andre modstandere, ryger tilbage over nettet. Baghånden afgør duellerne, når den tidligere Australian Open-vinder har mest brug for det.

En god håndfuld gange udsætter nogle små fugle, at et point kan sættes i gang. De flyver ind foran spillerne. I næste øjeblik lander der papir fra tilskuerpladserne nede på banen, fordi det blæser meget i Melbourne denne dag.

Ved flere af de små spilstop griner Dayana Yastremska. Wozniacki løfter ikke et øjenbryn.

Pludselig står det 5-5 efter to danske servegennembrud. Caroline Wozniacki holder serv og sætter den unge ukrainer under pres. I sættes afgørende duel sender Yastremska bolden i nettet.

Anført af Patrik Wozniacki og David Lee springer ’Wozniacki-boksen’ op fra deres pladser tættest på banen.

Publikum på Margaret Court Arena rejser klappende sig op for at hylde Wozniacki efter de 54 minutters spil. Yastremska går på toilettet.

»Hvilket sæt«, konstaterer stadionspeakeren. Han kunne roligt have kaldt det turneringens hidtil bedste på kvindesiden.

Dernæst bliver Village Peoples ’YMCA’ sat på. Publikum udfører den traditionelle dans, hvor de skiftevis former sangtitlens fire bogstaver med armene.

Mens Yastremka er gået for sig selv, sidder Caroline Wozniackis på sin bænk og nikker hovedet frem og tilbage i takt med musikken, mens synger for sig selv.

Den talentfulde ukrainer indleder andet sæt, som hun gjorde det første. Lynhurtigt har hun brudt Wozniacki to gange og er kommet foran 3-0.

Danskeren må på den igen. Og hun leverer. Tre danske servegennembrud betyder, at det står 4-4.

Igen og igen bevæger de to spillere sig frem og tilbage fra stillingen 40-40 i Caroline Wozniackis serveparti. Kampen er på vippen. Kan Yastremska vende momentum og tvinge det hele ud i et tredje sæt. Eller lukker Wozniacki opgøret?