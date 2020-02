Svømmedirektør stopper efter sag om kritisable forhold og betydelige ledelsessvigt

Automatisk oplæsning Beta

Der er begået betydelige ledelsessvigt hos både Dansk Svømmeunion og Team Danmark i perioden 2003-2013, oplyser Danmarks Idrætsforbund (DIF).

DIF skriver følgende:

»Den uvildige undersøgelse af forholdene i dansk elitesvømning fra 2001 og frem til i dag er nu afsluttet«.

»Og konklusionen er entydig: Der er begået betydelige ledelsessvigt hos navnlig Dansk Svømmeunion, men også Team Danmark i perioden 2003-2013«.

Også Team Danmark fortæller om kritikken af egen ledelse.

»Kammeradvokatens undersøgelse af forholdene i dansk elitesvømning retter berettiget kritik af Team Danmarks daværende ledelse i årene 2003 til 2014«.

»Team Danmark svigtede svømmerne ved ikke at handle konsekvent over for trænere ansat i Dansk Svømmeunion, der handlede groft grænseoverskridende«, skriver Team Danmark på sin hjemmeside.

Download hele rapporten her

DIF-formand Niels Nygaard tager afstand fra de forhold - herunder offentlige vejninger - som svømmerne er blevet udsat for.

»En helt urimelig træneradfærd og episoder, der på ingen måde er forenelige med den etik og kultur, vi insisterer på at have i dansk eliteidræt«, siger Nygaard.

Minister: Der skal ryddes op

Kulturminister Joy Mogensen (S) erklærer sig rystet og varsler nu et rivegilde.

»Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg tager denne sag meget, meget alvorligt. Jeg er dybt rystet over de forhold, som rapporten afdækker«.

»Der er tale om gentagne og alvorlige ledelsessvigt hos særligt Dansk Svømmeunion, men også hos Team Danmark gennem årene«.

»Jeg har nu indkaldt Team Danmark til et møde, hvor de skal stå på mål for, hvordan de vil genoprette tilliden hos atleter og samfundet generelt«, siger Joy Mogensen i en pressemeddelelse.

»Jeg forventer, at Dansk Svømmeunion ser indad, tager et ledelsesmæssigt ansvar og rydder op. Dem, der skulle udvikle og passe på svømmerne, svigtede deres ansvar – og det er svømmerne, som har betalt prisen. Det skal der rettes op på«, fortsætter kulturminister Joy Mogensen.

Ritzau