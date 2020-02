Den norske sensation slår til igen med to mål i Champions League, hvor Liverpool taber

19-årige Erling Braut Håland scorede sit mål nummer 10 og 11 i den 7. kamp for Dortmund.

Hvem skal dog stoppe Liverpool i denne sæson?

Kun elefanter og andre med langtidshukommelsen i orden kan huske, hvornår sidste sæsons Champions League-vinder og Premier Leagues rekordførende tophold har prøvet at tabe en fodboldkamp.

Altså lige indtil det skete til aften, da Champions League efter et par måneders vinterdvale blev sparket i gang igen med et par ottendedelsfinaler, hvor den 19-årige norske komet, Erling Braut Håland, endnu en gang blev den helt store historie.

Champions League Ottendedelsfinaler, 1. kamp Atletico Madrid - Liverpool 1-0 1-0 Saul Niguez (4) Borussia Dortmund - Paris SG 2-1 1-0 Erling Braut Håland (69) 1-1 Neymar (75) 2-1 Erling Braut Håland (77) Onsdag 19. februar Atalanta - Valencia CF Tottenham - RB Leipzig Tirsdag 25. februar Chelsea - Bayern München SSC Napoli - FC Barcelona Onsdag 26. februar Real Madrid - Manchester City Olympique Lyon - Juventus

Atlético Madrid om ikke bremsede Liverpool, så tilføjede Diego Simeones hårdtarbejdende tropper det engelske tophold et sjældent nederlag, der i allerhøjeste grad holder spændingen i live til returkampen på Anfield 11. marts.

1-0 vandt nummer tre i La Liga på en tidlig scoring, da kampens første hjørnespark ramte Fabinho på foden, så bolden trillede hen til Saul Niguez, der nemt kunne score karrierens 10. mål i Champions League.

Hjemmeholdet var bedst i det første kvarter og havde flere nærgående forsøg, men det ændrede sig i sådan en grad, at Liverpool gik til pausen med 70 procents boldbesiddelse og i anden halvleg i endnu højere grad trykkede på uden at skabe de helt store målchancer.

Atlético Madrid er bare et forrygende hjemmehold, når det handler om knockoutkampe i Champions League. Med Diego Simeone som træner Atlético siden 2014 spillet 13 kampe, vundet 9 og spillet 4 gange uafgjort med en samlet målscore på 15-2.

Håland bliver bare ved

Målchancer er derimod den benzin, der har gjort Erling Braut Håland til et flammende varmt navn i europæisk fodbold.

Nordmanden misbrugte et par stykker i en første halvleg af Borussia Dortmunds kamp mod Paris Saint-Germain, hvor effektiviteten ikke kunne leve op til efterårets målrige gruppespil, hvor favoritterne brølede af sted, så kun klubber fra de fem største ligaer i Europa stadig er med i turneringen.

Frankrigs nummer 1 er blandt dem, men Paris SG blev endnu et offer for Hålands vanvittige scoringsstime. Efter 8 mål i sine første 5 kampe i Bundesligaen scorede nordmanden begge mål i Dortmunds sejr på 2-1 og har nu scoret 11 mål i sine 7 kampe for klubben.

Erling Braut Håland sparkede i sidenettet med venstrebenet og på et højt indlæg helkiksede nordmanden sit hovedstødsforsøg i første halvleg, hvor Neymar var tættest på for Paris SG med et skruet frispark, der gik snert forbi den ene stolpe.

Men Håland stod klar, da et godt Dortmund-angreb efter pausen blev afsluttet med et skud, der blev blokeret. Nordmanden kastede sig frem og dirigerede bolden op i nettaget med højrebenet til 1-0.

Det samme gjorde Neymar kort efter, da Kylian Mpabbe brød gennem Dortmunds femmands-forsvarskæde og fra højre brød spillede bolden fladt ind foran mål, hvor brasilianeren nemt kunne udligne, men så slog Håland til igen. Fra 20 meter kanonerede han med sit skarpe venstreben kuglen op i det ene målhjørne til sit mål nummer 10 i Champions League, hvor han nu er delt topscorer side om side med Robert Lewandowski.

Håland scorede 8 mål for RB Salzburg, inden han i vinterpausen skiftede til Dortmund, hvor han kun én gang i sine 7 kampe er gået fra banen uden at have scoret.