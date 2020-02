Politiet stormer kontroversiel verdensmesters hotelværelse

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv DR 2 18.00 Håndbold: Zagreb-Aalborg (m) TV 2 16.15 Håndbold: Skjern - Bjerringbro-Silkeborg (m) TV 2 Sport 11.00 Badminton: Spain Masters, semifinaler 17.00 Tennis: Dubai Duty Free Champ. (k) 21.30 Basketball: LA Clippers-Sacramento TV 2 Sport X 11.30 Skiskydning: VM, stafet (k) 14.30 Skiskydning: VM, stafet (m) 16.00 Fodbold: Barcelona-Eibar 18.00 Fodbold: Spal-Juventus 21.00 Fodbold: Levante-Real Madrid TV3+ 16.00 Fodbold: Southampton-Aston Villa 18.30 Fodbold: Leicester-Manchester City 03.00 Boksning: Wilder-Fury - optakt TV3 Sport 13.00 Fodbold: Hamburger SV-St. Pauli 15.00 Håndbold: TTH Holsteb.-Nimes (m) 17.10 Håndbold: Paris SG-Elverum (m) 01.05 Ishockey: Toronto-Carolina 05.30 Standardvogne: V8 TV3 Max 13.30 Fodbold: Chelsea-Tottenham 15.30 Fodbold: Gladbach-Hoffenheim 18.30 Fodbold: Schalke 04-RB Leipzig Xee 15.30 Fodbold: W. Bremen-Dortmund Eurosport 1 11.45 Skiskydning: VM (k) 13.00 Langrend: World Cup 14.40 Skiskydning: VM 16.00 Nordisk kombineret: World Cup 16.45/19.45 Snooker: shoot out Eurosport 2 13.25 Kælkning: World Cup 14.55 Cykling: Vuelta a Andalucia 16.45 Cykling: Volta ao Algarve

Skiskydning. Russerne Alexander Loginov og Evgeniy Garanichev fik i de tidlige morgentimer lørdag uventet besøg af det lokale italienske politi i Antholz, hvor der lige nu er VM i skiskydning. Russerne blev vækket, da politiet forsøgte at bryde døren op til deres værelser, siger Loginov til russisk tv ifølge den norske avis VG. »De tog vores våben, som var vi farlige kriminelle. De bad os om at blive siddende i vores underbukser. De var kun interesserede i mine ting«, siger Loginov. Ifølge aviser har Loginov fået beslaglagt et våben og en mobiltelefon af politiet. 28-årige Alexander Loginovs deltagelse ved VM har været genstand for kritik, fordi han tidligere har fået en dopingdom for at have benyttet epo. Kritikken blev yderligere forstærket, efter at han indledte VM med at vinde guld på sprintdistancen.

Badminton. Den danske doublespecialist Mathias Boe er i gang med sine sidste måneder som professionel. Han indstiller sin aktive karriere på højeste niveau senest efter OL i august, siger han ifølge Ritzau til TV2 Sport. »Min plan er, at vi går benhårdt efter at kvalificere os til OL, og skulle vi komme med, så stopper jeg umiddelbart derefter, så det bliver min sidste turnering«, siger Mathias Boe. Sammen med makkeren Mads Conrad-Petersen jagter han en OL-billet. Men kvalificerer duoen sig ikke til legene i Tokyo, er karrierestoppet endnu nærmere. I så fald bliver det efter Thomas Cup - hold-VM på herresiden - på hjemmebane i maj, siger Boe til tv-stationen.

Skisport. Kroaten Filip Zubcic vandt World Cup-afdelingen i storslalom, der blev afviklet i Japan. Zubcic var blot nr. 12 efter første gennemløb, men på et stærkt andet gennemløb vandt han alligevel samlet foran Marco Odermatt fra Schweiz. Tommy Ford fra USA blev nr. 3. Han var 1,07 sekunder langsommere end den kroatiske vinder. Nordmændene Henrik Kristoffersen og Leif Kristian Nestvold-Haugen var de to hurtigste i første gennemløb, men de sluttede som nr. 4 og 5.

Atletik. Venezuelaneren Yulimar Rojas satte fredag verdensrekord i indendørs trespring for kvinder med et spring på 15,43 meter ved et stævne i Madrid, skriver nyhedsbureauet AFP. Den tidligere rekord på 15,36 meter blev sat af russiske Tatyana Lebedeva i 2004. Den udendørs verdensrekord hos kvinderne lyder på 15,50 meter og tilhører Ukraines Inessa Kravets.

Golf. Efter en runde i syv slag under banens par har Sebastian Cappelen spillet sig frem på 10. pladsen i PGA-turneringen i Puerto Rico. Den 29-årige dansker er tre slag efter en førerkvartet bestående af argentinske Emiliano Grillo, norske Viktor Hovland samt amerikanerne Kyle Stanley og Josh Teater.

Fodbold. På en scoring af Robert Lewandowski i kampens 88. minut vandt Bayern München 3-2 over bundholdet Paderborn og hev tre point hjem i den tyske bundesliga. Paderborn udlignede til både 1-1 og 2-2, men med sæsonens 25. ligamål blev Lewandowski den store helt for hjemmeholdet.