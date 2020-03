Mark O. Madsen: Jeg har lidt svært ved at forstå, at det lykkedes. Men det er det altså

Målet er nået for Mark O. Madsen. Han fik en kontrakt med verdens største forbund inden for kampsporten MMA. Nu gælder det om at se, hvor langt han kan tage den. Natten til søndag møder han sin sværeste modstander til dato.

Lad os lige reflektere over, at det er et år siden, at vi mødtes i Maribo. Nu sidder vi her og har en tredjemand til at følge med i samtalen. Jeg har lidt svært ved at forstå, at det lykkedes. Men det er det altså«, siger Mark O. Madsen på en telefonforbindelse fra Las Vegas.