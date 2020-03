Corona-aflysninger koster idrætten millioner: »Der er tale om en voldsom overreaktion fra myndighederne side. Det er en meget drastisk vej at gå«

Det kommer til at koste dansk idræt millioner af kroner i tabte indtægter, når stribevis af kampe de kommende uger bliver afviklet uden tilskuere på grund af frygten for en coronaepidemi. Slutspil i ishockey kan blive aflyst.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Foråret plejer at være lidt af en fest i dansk idræt. Især i fodbold, håndbold og ishockey, når tusinder af mennesker drage til haller og stadioner for at se deres favoritklubber netop nu, hvor sæsonen spidser til. Det er her, hvor et sportsårs vindere og tabere begynder at materialisere sig. Hvem bliver mester, og hvem rykker ud af ligaerne?​