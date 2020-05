MMA-stævne gennemføres trods positiv coronatest, Koeman er raskmeldt og Vuelta holder sig i Spanien

Automatisk oplæsning

Cykling. Årets Vuelta a España, som efter den reviderede løbskalender skal køres fra 20. oktober til 8. november, bliver nu afviklet udelukkende på spansk grund. Oprindelig skulle Vueltaen være startet i Holland 14. august, men den plan er længst droppet, så ruten udgår fra Baskerlandet, ligesom løbet er blevet tre etaper kortere. To af de resterende 18 skulle have ført rytterne ind i Portugal, men af frygt for følgerne af coronakrisen er det besluttet, at 15. og 16. etape lægges om, så de holder sig inden for Spaniens grænser.

Fodbold. Når den tyske Bundesliga genstarter 16. maj, må spillerne deres glæde over scoringer ved at juble med kortvarig albue- eller fodkontakt. Det fremgår af et dokument, som Bild er kommet i besiddelse af. På udskiftningsbænkene skal alle bære ansigtsmasker, og der må kun sidde personer på hvert andet sæde. »Cheftræneren må fjerne masken for at råbe instruktioner, så længe han holder sig mindst halvanden meter fra alle andre«, skriver den tyske avis.

MMA. Selv om den brasilianske MMA-fighter Ronald Souza og to af hans hjælpere er testet positive for coronavirus vil lørdagens UFC-stævne i Jacksonville, Florida blive gennemført. »UFC’s medicinske hold undersøgte Souza og to medlemmer fra hans stab og konstaterede, at de ikke havde symptomer på Covid-19. Alle tre mænd har forladt værtshotellet og vil isolere sig selv et andet sted«, oplyser arrangørerne af stævnet, der nu tæller 11 kampe. UFC-stævnet er et af tre planlagte i den kommende tid, hvor der afvikles yderligere stævner 13. og 16. maj i Jacksonville.

Foto: Jerry Lampen/Ritzau Scanpix Efter sin aktive karriere, der gav finalesejre ved både EM og i Champions League, blev Ronald Koeman træner, og siden 2018 har han været Hollands landstræner.

Fodbold. Under en cykeltur i sidste uge fik Ronald Koeman pludselig brystsmerter, og få timer efter gennemgik den 57-årige hollandske landstræner et kirurgisk indgreb i hjertet. Nu er Ronald Koeman meldt rask igen. »Det var noget af en forskrækkelse i sidste weekend. For mig selv selvfølgelig, men især for min familie og mine venner. Heldigvis var lægerne hurtige til at reagere, hvilket jeg er dybt taknemmelig for«, skriver Ronald Koeman på Instagram.