Tennismillionær får tørt på af trængt kollega og andre millionærer

Tennis. Østrigeren Dominic Thiem, der er nummer tre i verden, er kommet i modvind efter at han har kritiseret et støtteinitiativ, der kanaliserer penge videre til spillere langt uden for rampelyset. Algeriske Ines Ibbou svarede Thiem igen, og i en ni minutter lang og følelsesladet video delt på sociale medier opfordrer 21-årige Ibbou, der ligger nummer 620 i verden, Thiem til at have forståelse for hendes og andres trængte situation under coronapandemien. Ines Ibbou får nu støtte fra det helt tunge tunge skyts: »Du er min helt«, skriver den syvdobbelte grand slam-vinder Venus Williams til Ibbous i et opslag på Instagram. Og australieren Nick Kyrgios, der allerede har kritiseret Thiem, skrev »Respekt« efterfulgt af en række smileyer og lovede støtte.

Dominic Thiem har vundet mere end 10 millioner kroner i præmiepenge i denne sæson allerede og totalt ca. 130 millioner kroner i karrieren. Ines Ibbous foreløbige indtægt i 2020 lyder på knap 20.000 kroner. Karrieretotalen er på ca. 175.000 kroner.

Fodbold. Den tidligere FC Barcelona-præsident Joan Laporta vil tilbage til magten i klubben, når der igen er præsidentvalgt i 2021. Og hans valgflæsk synes at være en for Barcelona velkendt ret – succestræneren over dem alle, Josep Guardiola. »Jeg vil virkelig gerne have Guardiola tilbage, men han er i Manchester City nu, og det er en beslutning, som Pep skal tage. Han er et vartegn for Barcelona, og mange cataloniere vil gerne se ham træne Barça igen«, siger Joan Laporta ifølge Ritzau til spanske medier. Under Guardiolas ledelse 2008-2012 vandt Barcelona 14 trofæer på fire sæsoner, heriblandt tre spanske mesterskaber og to Champions League-titler.

Olympisk. De danske hold til de udskudte lege i Tokyo i 2021 vokser. Laser Radial-sejleren Anne-Marie Rindom og windsurferen Lærke Buhl-Hansen er tirsdag udtaget til sommer-OL i Tokyo 2021, oplyser Danmarks Idrætsforbund i en pressemeddelelse. De to tilslutter sig dermed 49’er-båden med Jonas Warrer og Jakob Precht, 49’er FX-båden med Ida Marie Baad og Marie Thusgaard samt Nacra 17-båden med Lin Ea Cenholt og Christian Peter Lübeck.

Kano/kajak. Coronapandemien får på ny indflydelse på et VM-stævne på dansk grund. Dette er VM i kano og kajak på Bagsværd Sø, der må ændre termin. VM var planlagt til afvikling i august 2021, men for ikke at kollidere med OL i 2021, skal VM i stedet afvikles 14.-19. september. »Det har været vigtigt for os at fastholde afvikling i netop 2021, hvor det danske forbund fejrer 100 års jubilæum. Vi har derfor arbejdet på at finde en ny dato, som passer ind i både det internationale og danske lokale sportsprogram«, siger forbundets direktør, Christian Jacobsen.

Fodbold. Den tyske Bundesliga starter på lørdag, og nu er der også styr på afviklingen af pokalturneringen. Der er semifinaler 9.-10. juni - Bayern München-Frankfurt og Saarbrücken-Leverkusen - og finale 4. juli.

Fodbold. Mistanke om coronasmittede spillere har betydet, at to kampe i Hviderusland er blevet udsat. Det oplyste Hvideruslands fodboldforbund mandag ifølge Reuters. Hvideruslands liga har ikke ligge stille som følge af pandemien.

Motorsport. Ifølge avisen Bild siger den tidligere formel 1-verdensmester Sebastian Vettel farvel til Ferrari efter denne sæson. Tyskerens kontrakt udløber ved årsskiftet.