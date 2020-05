En sidste kassekamp til Mike Tyson? »Han tænker på, hvor meget han kan få ud af det«

Automatisk oplæsning

Boksning. De pensionerede stjerner Mike Tyson (53 år) og Evander Holyfield (57) pønser sandsynligvis på et comeback til ringen. Den britiske promotor Eddie Hearn mener ikke, at det er forsvarligt at genstarte en karriere i en så fremskreden alder. Det er pengene, der trækker i de to gamle kamphaner, som i 1997 leverede en artig skandale, da Tyson bed et lille stykke af Holyfields øre af og blev diskvalificeret i kampen om WBA’s sværvægtsbælte. »Tyson tænker ikke på at komme tilbage for at gøre noget godt for sit eftermæle. Han tænker på, hvor meget han kan få ud af det. Ganske enkelt. Svaret er mange penge«, siger Eddie Hearn ifølge Ritzau. Tyson var senest i ringen i 2005, mens Holyfield indstillede karrieren i 2011 efter at have besejret Brian Nielsen på teknisk knockout i Koncerthuset i København.

Fodbold. Den tyske legende Franz Beckenbauer, som man ellers ikke har hørt meget til de senere år, hvor han har været involveret i Fifa-skandalen, forventer, at de tomme tribuner i resten af bundesligasæsonen kan være med til at skabe nye stjerner. Det manglende tryk fra tilskuerpladserne kan betyde, at nogle spillere pludselig vil blomstre op og spille på et højere niveau, vurderer han. »Det her er chancen for de spillere, der er verdensmestre på træningsbanen. Jeg har set mange spillere, der strålede til træning, men som var nervøse, når de om lørdagen skulle spille foran et fyldt stadion«, siger Franz Beckenbauer til avisen Bild. Bundesligaen genoptages på lørdag.

Badminton. Sæsonen for de danske ligaklubber undgår at blive afsluttet ved skrivebordet. Badminton Danmark har fået grønt lys til at afslutte den bedste række med et Final 4-stævne i Brøndby Hallen 19. og 20. juni. Finalestævnet bliver dog uden tilskuere. Greve og Solrød mødes i den ene semifinale, mens Vendsyssel og Højbjerg mødes i den anden. Klubberne kan endvidere benytte sig af deres udenlandske spillere. »De udenlandske spillere har et anerkendelsesværdigt indrejseformål i Danmark, når de rejser ind for at opfylde en kontraktlig forpligtelse - i dette tilfælde at spille en eller flere ligakampe for deres klub«, siger Badminton Danmarks direktør Bo Jensen til Ritzau.

Fodbold. Den engelske landsholdsspiller og Tottenham-profil Dele Alli er blevet udsat for et groft hjemmerøveri. Det rapporter britiske medier ifølge Ritzau. Alli blev natten til onsdag truet med en kniv, og gerningsmændene slap afsted med værdier for hundredtusinder af pund. »To mænd fik adgang til ejendommen og stjal smykker, herunder ure, før de flygtede«, lyder det fra Metropolian Police i en erklæring. Politiet har ikke foretaget nogen anholdelser i forbindelse med sagen og er fortsat i gang med undersøgelser.

Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support. — Dele (@dele_official) May 13, 2020

Fodbold. Mens Premier League-klubberne tripper for at komme i gang, går det mindre hurtigt for klubberne i de lavere engelske divisioner, skriver Ritzau. Her kommer klubberne tidligst til at træne fra 25. maj. Om sæsonen bliver genoptaget er usikkert. Klubberne i de lavere rækker er i høj grad afhængige af billetindtægter, og det gør genoptagelsen af sæsonen tvivlsom, da der ikke må være tilskuere på stadion. Det kan ligefrem vise sig at være en underskudsforretning at genoptage sæsonen.