Belgien stopper sæsonen og kårer Club Brugge som mester

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Fodbold. Efter Belgiens nationale sikkerhedsråd i sidste forbød professionel fodbold i landet frem til 31. juli, har det belgiske fodboldforbund suspenderet resten af sæsonen og kåret Club Brugge til mester. Mesterskabet er Club Brugges 17. og giver klubben direkte kvalifikation til næste sæsons gruppespil i Champions League. Pro League manglede at afvikle én runde af grundspillet og hele slutspillet. Gent med Jess Thorup som træner bliver nummer to, og Waasland-Beveren rykker som eneste hold ud af den bedste række.

Fodbold. Et flertal i den tyske befolkning er imod, at Bundesligaen lørdag genstarter efter mere end to måneders pause på grund af coronakrisen. I en meningsmåling foretaget af tv-stationen ARD svarer 56 procent af de adspurgte, at det er forkert at fortsætte den bedste tyske fodboldrække, der starter for tomme tribuner. 31 procent svarer, at det er ’rigtigt’ at genstarte ligaen. 12 procent svarer, at de ikke er interesserede i fodbold, mens 1 procent ikke svarer på spørgsmålet. I meningsmålingen bliver de adspurgte blot bedt om at tage stilling til et enkelt spørgsmål, nemlig om det er rigtigt eller forkert at genstarte fodbolden i den tyske liga, hvor Bayern München indtager toppen, og Paderborn indtager bunden.

Håndbold. I en alder af 30 år har svenskeren Kim Ekdahl du Rietz for anden gang indstillet sin karriere. Efter at være stroppet i 2017 gjorde bagspilleren comeback i 2018, hvor han blev klubkammerat med Mikkel Hansen i Paris SG, men nu vil svenskeren hellige sig sine globale studier.

Tennis. ATP har forlænget coronapausen i mændenes professionelle turneringer med 18 dage, så der først vil blive spillet igen fra 1. august. Det betyder aflysninger af otte turneringer juli i Hamburg, Båstad, Newport, Los Cabos, Gstaad, Umag, Atlanta og Kitzbühel.

Fodbold. Otte danske 2. divisionsklubber har sendt et åbent brev til Divisionsforeningen, hvor de opfordrer til, at den siden 8. marts afbrudte sæson helt bliver annulleret. Klubberne foreslår, at der findes tre oprykkere, der skal afløse de tre nedrykkere fra 1. division, men at nedrykningen fra 2. division sløjfes. Brevet, der er lagt op på Brønshøjs hjemmeside, er desuden underskrevet af Ringkøbing, Slagelse, Vanløse, FA2000, Helsingør, FC Sydvest og Holbæk.

Bundesligaen, 26. runde

16. maj: Dortmund-Schalke 04, Leipzig-Freiburg, Hoffenheim-Hertha Berlin, Fortuna Düsseldorf-Paderborn, Augsburg-Wolfsburg, Eintracht Frankfurt-Mönchengladbach

17. maj: FC Köln-Mainz 05, Union Berlin-Bayern München

18. maj: Werder Bremen-Bayer Leverkusen

NFL. To spillere er blevet sigtet for væbnet røveri ved en fest. Det oplyser politiet i delstaten Florida ifølge ligaens officielle hjemmeside, NFL.com. Cornerback for NFL-holdet New York Giants DeAndre Baker og cornerback for Seattle Seahawks Quinton Dunbar er blevet sigtet i en sag om et røveri 13. maj i Florida. DeAndre Baker er derudover sigtet for grov legemsbeskadigelse. Ifølge politiet har de to spillere bevæbnet med rifler stjålet 12.400 dollar, svarende til lidt over 85.000 kroner, og fire ure til en værdi af 61.100 dollar, svarende til lidt over 421.000 kroner. Ligaen meddeler, at den er bekendt med sagen, men har ingen kommentarer.

Foto: Eric Gaillard/Ritzau Scanpix

Atletik. Udøvere med kurs mod OL i Tokyo næste år skal kunne fremvise en ren dopinghistorie, hvis de gerne vil have del i hjælpepakken, der skal hjælpe atleter igennem coronakrisen. Det skriver Det Internationale Atletikforbund (World Athletics) i en pressemeddelelse fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters. »Det er blevet tydeligt, at ressourcerne skal rettes mod atleter, der med sandsynlighed vil deltage ved OL i Tokyo næste år, og som har svært ved at betale for basale nødvendigheder, fordi de ikke har en indkomst under coronakrisen«, siger præsidenten for IAAF, Sebastian Coe.

Fodbold. Den bedste række i Rusland starter igen 21. juni efter en længere coronapause. Det oplyser Ruslands Fodboldforbund fredag.

Motorsport. Formel 1-grandprixet på den belgiske Spa-bane kan gennemføres efter planen 30. august. Belgiens regering har forbudt offentlige sammenkomster til og med august på grund af coronakrisen, men der er givet en kompensation, der betyder, at grandprixet kan afholdes. Det skriver motorsportsmediet Autosport.

Speedway. Vojens Speedway Center bliver ikke arrangør af den første af fire afdelinger af Speedway Euro Championship. Det fremgår af en pressemeddelelse. Arrangementet stod til at blive afholdt 20. juni. Senere på året er speedwaybanen i Vojens vært for det danske grandprix i VM-serien. Det foregår 12. september.

Fodbold. I spansk fodbold arbejdes der på at genstarte sæsonen i juni, efter La Liga har været suspenderet siden 10. marts på grund af coronapandemien. Den argentinske superstjerne Lionel Messi er dog ikke videre bekymret for at få coronavirus, når han stiller op for FC Barcelona igen. »Der er jo smittefare overalt. Så længe du går uden for en dør, er der en smittefare, så jeg synes ikke, man skal tænke så meget over det. Ellers kan man jo ikke tage nogen steder hen«, siger Lionel Messi til avisen Mundo Deportivo.

Så længe du går uden for en dør, er der en smittefare, så jeg synes ikke, man skal tænke så meget over det Lionel Messi om coronafaren ved genstart af La Liga

Fodbold. Mens flere ligaer i Europa er i gang med at planlægge en genåbning efter coronapausen, så er det anderledes i Sverige. Her venter fodbolden fortsat på at få grønt lys fra sundhedsmyndighederne til at gå i gang. Fredag lyder meldingen til svensk fodbold, at Folkhälsomyndigheten tidligst i begyndelsen af juni vil komme med en ændring i sine restriktioner. Dermed må fodbolden fortsat vente.

Fodbold. Den tyrkiske storklub Galatasaray stopper træningen i seks dage, efter at en medarbejder i klubben er testet positiv for coronavirus. Det meddeler Galatasaray fredag på Twitter. Den tyrkiske liga starter igen 12. juni efter en længere coronapause, der begyndte 19. marts. I denne uge har to andre Istanbul-klubber, Besiktas og Kasimpasa, berettet om coronasmittede i deres organisation. Det samme har Erzurumspor fra den næstbedste række.