Udskudt husleje og reklamer: Kommuner har fundet på vidt forskellige måder at hjælpe trængte sportsklubber i coronakrisen

Fire konkrete eksempler viser, at kommunerne har været kreative for at hjælpe deres lokale topklubber i håndbold, fodbold og ishockey gennem coronakrisen.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Markedsføring

Horsens. Det er »en økonomisk håndsrækning i en meget svær tid« for eliteidrætten i Horsens. Sådan skriver kommunen i en pressemeddelelse om en række ekstraordinære aftaler, den har indgået i det dunkle skær af coronakrisen. Nærmere bestemt bruger den 500.000 kr. på fodboldklubben AC Horsens, mens byens tophold i basket og håndbold får 175.000 kr. hver – alt fra kommunens »PR-gruppe«.

For det skal de i to år »medvirke til massiv markedsføring af Horsens som bosætningskommune, erhvervskommune og studieby«. Hvordan er uklart, men »det er en fantastisk aftale«, siger direktør i AC Horsens, Kristian Nielsen.

Udskudt husleje

Foto: Claus Bonnerup

Haderslev. Kommunen har udskudt husleje til en værdi af 4 mio. kr. for hele 2020 for moderklubben, SønderjyskE, der huser topsport i fodbold, ishockey og håndbold – der dog har hjemme i Sønderborg. Samtidig fremrykker Haderslev en opgradering af lysanlæg på stadionet og udbygning af en parkeringsplads til glæde for byens superligahold.

Kommunen har undladt direkte tilskud: »Vi må jo ikke støtte, men det er klart, at sporten har høj prioritet. Det er en del af vores identitet, og jeg kan ikke forestille mig, at vi pludselig stod uden fodbold og ishockey på topplan«, siger kulturudvalgsformand Kjeld Thrane (V) til kommunen.dk.

Nye hybridbaner

Foto: René Schütze/Fotograf René Schütze

Aalborg. AaB har efterspurgt nye såkaldte hybridbaner for at optimere faciliteterne omkring træning, og dem er kommunen nu begyndt at anlægge. Samtidig udbygger og opgraderer Aalborg også kæmpehallen Gigantium, der huser håndbold og ishockey på topniveau.

»Og vi er parate til at hjælpe yderligere, hvis vi kan – likviditeten i Aalborg Kommune er god, og det er selvfølgelig vigtigt for os, at vores sportsklubber overlever. Jeg er glødende AaB-fan og har svært ved at affinde mig med, at vi må undvære fodbold i øjeblikket«, siger kulturrådmand Mads Duedahl (V) til kommunen.dk.

Oplevelser til borgere

Foto: Anders Rye Skjoldjensen/Ritzau Scanpix

Viborg. Det var borgmesterens forslag at hjælpe byens pressede sportsflagskibe. Den tidligere hånboldlandstræner Ulrik Wilbek (V) har selv en fortid i Viborg HK, som får 500.000 kr., mens byens fodboldklub modtager 750.000 kr.

»I udgangspunktet skal kommunen ikke støtte det private erhvervsliv, men vi har en helt speciel situation, som vi aldrig har set før«, sagde Wilbek på et byrådsmøde og påpegede, at pengene ikke var en gave, men en investering. Klubberne skal levere modydelser, der tilsvarer værdien – for eksempel »eksponering af kommunale budskaber« og »borgerrettede oplevelsestilbud« til udsatte borgere i Viborg.