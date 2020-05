Delaney trods stor succes i Bundesligaen: Jeg er ikke 100 procent i form, og kroppen er ikke vant til så mange kampe

Automatisk oplæsning

Fodbold. Den danske landsholdsspiller Thomas Delaney er startet inde i begge Borussia Dortmunds kampe i Bundesligaen efter coronapausen. Det er hans første kampe, siden han blev skadet i den afgørende EM-kvalifikationskamp mod Irland i november, og danskeren føler sig endnu ikke 100 procent frisk. Det siger han ifølge Dortmunds hjemmeside efter lørdagens 2-0-sejr ude over Wolfsburg. »Kroppen er ikke vant til så mange kampe endnu. Jeg er ikke 100 procent i form, jeg mangler stadig lidt på den front«, siger Delaney. I sidste uge havde han luft til at spille 68 minutter mod Schalke 04, mens han lørdag spillede 83 minutter. I begge kampe har han fået et gult kort tidligt i anden halvleg. Dortmund har vundet begge opgør og dermed fået en optimal genstart på sæsonen efter mere end to måneders coronapause.

Ishockey. Spillerne i NHL har givet grønt lys til at arbejde videre med at finde et alternativt slutspil, så den afbrudte sæson kan genoptages, og der kan findes en NHL-vinder. Spillerforeningen for NHL-spillere (NHLPA) har godkendt at arbejde frem mod et slutspil med 24 deltagere. »Bestyrelsen i NHLPA har godkendt, at der kan forhandles videre om, at 24 hold kan vende tilbage og spille et slutspil for at finde vinderen af Stanley Cup 2020. Flere detaljer skal fortsat forhandles på plads, og en aftale om formatet er afhængig af, at alle parters relevante spørgsmål er besvaret«, lyder det fra spillernes fagforening.

Golf. Golfhungrende amerikanere kan søndag opleve fire af landets største sportsstjerner dyste mod hinanden i en velgørenhedskamp, hvor overskuddet går til bekæmpelse af Covid-19. Den 15-dobbelte majorvinder Tiger Woods skal sammen med NFL-legenden Peyton Manning op mod Phil Mickelson, der har vundet 5 majors, og den stadig aktive Tom Brady, der er den mest vindende quarterback i amerikansk fodbolds historie. Dagen inden søndagens ’The Match: Champions for Charity’ i Florida, kunne Tiger Woods tilsyneladende ikke stå for fristelsen til at drille Phil Mickelson.

»Når dagen er omme, vil vores hold vinde. Det er kun et spørgsmål om, hvor stor sejren bliver«, siger Woods i et interview med Golf Digest, der er lagt på YouTube. Showkampen vil blive afviklet uden tilskuere, men sendt direkte på tv. »Bliver det tæt, eller blæser vi dem ud af banen? Vi vil ikke have, at seerne slukker, hvis vi vinder de første 9 huller. Det vil ikke være så godt. Så vi vil nøjes med at vinde otte af de første ni. Eller noget i den stil«, siger Woods.

Fodbold. Der er blevet udført en ny massetest for coronavirus i Premier League. I den blev 996 personer testet. To personer fra to forskellige klubber viste sig at være smittet med coronavirus. Det oplyser Premier League ifølge flere britiske medier, herunder BBC og Sky Sports. Det fremgår ikke, præcis hvem der er blevet fundet smittet. Testene blev udført tirsdag, torsdag og fredag i denne uge. Både spillere og andre ansatte er blevet testet.

Fodbold. Bayern München ligger nr. 1 i Bundesligaen med 4 point ned til den nærmeste forfølger, Borussia Dortmund, når de to klubber ramler sammen i et vaskeægte topopgør i Dortmund på tirsdag. Det sørgede Bayern for ved at vinde lørdagens sene kamp i den tyske liga med 5-2 over Eintracht Frankfurt på hjemmebane. Kampen var et stærkt bevis på, at fodbold kan være underholdende på trods af tomme tribuner. Bayern kom på vinderkurs i første halvleg, hvor Thomas Müller med et mål og en assist var stærkt medvirkende til, at stillingen var 2-0. Det blev også 3-0, inden Frankfurt overraskende kom på 2-3, men Bayern fik altså sin ventede sejr.