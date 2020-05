Heldigvis ruller bolden igen, og vi må leve med dåselyd i tv

FOR ABONNENTER

’Bolden, bolden ruller, kom og spil med’. Endelig skal vi igen se fodbold fra den bedste række, der lukkede ned 9. marts, da bundholdet Silkeborg overraskede med 2-1 over AGF. Man skal have en vis alder for at have oplevet Harald Nielsen optræde med sangen, der starter som citeret i indledningen. Den er en hyldest til fodbolden – og blev indspillet i 1961. Harald Nielsen, der døde i 2015, var en flot fyr fra Frederikshavn, som kom på landsholdet. En dygtig målscorer i de glade amatørdage.