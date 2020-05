Hernings borgmester bukker i glæde: Det er ingen hemmelighed, at jeg er vild med sport

Med et kort aftræk er Herning-borgmester Lars Krarup (V) blevet udpeget som ny formand for Team Danmark. Han stiller sig i front for en velsmurt organisation med evige udfordringer.

Selv for en borgmester i Herning er det ikke hverdag at få et opkald fra landets kulturminister. Slet ikke med tanke på, at den førstnævnte er venstremand, og den anden er socialdemokrat.