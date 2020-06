Engelsk klub oplever en mindre faneflugt

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Mandag 1. juni TV3+ 20.00 Fodbold: AGF-OB TV3 Sport 20.30 Fodbold: FC Köln-RB Leipzig TV3 Max 14.00 Fodbold: Randers-Hobro CANAL 9 18.00 Fodbold: Lyngby-FC København Eurosport 1 16.00 Billiard: Snooker - Championship League Eurosport 2 16.00 Fodbold: FC Midtjylland-Horsens





Fodbold. Genstarten af de mange nationale ligaer rundt om i Europa vækker langt fra kun glæde. Den næstbedste engelske række er foreslået genstartet 20. juni, men flere klubber, herunder London-klubben Queens Park Rangers, er skeptiske. »Vi er kraftigt imod planen. Spillerne er endnu ikke begyndt at træne med fuld kontakt endnu, og nu forventes det, at de er i stand til at til at spille på konkurrenceniveau om kun tre ugers tid«, siger QPR-direktør Lee Hoos.

Hos QPR’s genboer i London, Charlton, kan de måske endda få svært ved at stille i stærkeste opstilling. Tre Charlton-spillere med kontraktudløb har nemlig meddelt holdets manager Lee Bowyer, at de ikke ønsker at spille, når sæsonen bliver genoptaget. Det er frygten for at få en skade, der kan stille dem dårligt i kontraktforhandlinger med nye arbejdsgivere, der har udløst bekymringer hos spillerne. Spillerkontrakter udløber typisk ved udgangen i juni, men turneringen slutter grundet coronapausen først langt inde i juli.

Fodbold. Adskillige sportsstjerner reagerer nu og forlanger afstandtagen til racisme, efter at den sorte George Floyd forleden mistede livet i forbindelse med en anholdelse i Minnesota. Borussia Dortmund-spilleren Jadon Sancho var på banen søndag, scorede hattrick og fremviste en støtte-t-shirt til ære for den dræbte George Floyd. 20-årige Sancho fik i henhold til fodboldloven en advarsel efter den første scoring for at tage spilletrøjen af. Sjældent har en fodboldregel været så meget ude at trit med virkeligheden, lyder det fra netværket Football Against Racism in Europe (Fare).

»At give Jadon Sancho eller en hvilken som helst anden spiller en advarsel for at udtrykke støtte til en mand, der med urette er blevet dræbt, er den helt forkerte beslutning«, siger Fare-direktøren Piara Powar til AP og tilføjer: »Det her er ikke en partipolitisk sag eller en sag, der truer fodbold. Det er derimod et udtryk for bekymring og solidaritet«. Jadon Sanchos holdkammerat Achraf Hakimi, der scorede til 4-1 i 6-1-sejren i Paderborn, fremviste også en undertrøje med budskabet »Justice for George Floyd«, men slap for advarsel. Achraf Hakimi beholdt spilletrøjen på, og nøjedes med at løfte op.

#GeorgeFloyd was on the minds of Bundesliga players this weekend.



Weston McKennie

Marcus Thuram

Jadon Sancho

Achraf Hakimi



All four players paid tribute to Floyd amid anti-police brutality protests. pic.twitter.com/PcXeotksgM — DW Sports (@dw_sports) May 31, 2020

Fodbold. Er det blevet lettere af få point med hjem fra en udebanekamp efter coronapausen? Tal fra de første 35 kampe i den tyske Bundesliga viser i hvert fald, at udeholdene har været ekstraordinært godt kørende i de fire spillerunder, hvor der ikke har været publikum på lægterne. 17 udesejre af 35 mulige er det blevet til, inden FC Köln Leipzigs møde, der afslutter 29. spillerunde. 10 kampe er endt uafgjort og hjemmeholdene har blot hentet 9 sejre. I procent svarer det til 49 procent udesejre, 28 procent uafgjorte kampe og 23 procent hjemmesejre i de seneste fire spillerunder. Sæsontotalen over 29 runder hedder 36 procent udesejre, 22 for uafgjort og 41 for hjemmesejre.

Tennis. Roger Federer er den første tennisspiller til at indtage rollen som den højest betalte mandlige atlet i verden. Han afløser det argentinske fodboldfænomen Lionel Messi, oplyser det amerikanske erhvervsmagasin Forbes. Det seneste års tid har Federer tjent cirka 713 millioner kroner, og på de næste pladser kommer fodboldspillerne Cristiano Ronaldo, Lionel Messi og Neymar med NBA-stjernen LeBron James på femtepladsen. Hos kvinderne er det også en tennisspiller, der er bedst betalt, nemlig den unge japaner Naomi Osaka, der står noteret for en indtjening på godt 254 millioner kroner.

Fodbold. Mens bolden allerede ruller i både Danmark og Tyskland og er på vej tilbage i England, Spanien og Italien, så hærger coronavirus ufortrødent videre i Sydamerika. Her meddeler storklubben Vasco da Gama fra Rio de Janeiro at hele 16 af deres spillere er testet positive. Tre af spillerne er dog kommet sig over sygdommen, mens de resterende coronaramte ikke må komme i nærheden af holdkammeraterne. Der er endnu ikke sat dato på sæsonstarten i den brasilianske Serie A.