Regeringsudspil åbner for tilskuere til Superligaen

Direkte sport i tv Fredag 5. juni TV3 Sport 17.30 Fodbold: Kolding-Viborg 20.00 Fodbold: Fredericia-Vejle TV3 Max 18.30 Fodbold: Bochum-St. Pauli 20.30 Fodbold: Freiburg-Gladbach Eurosport 1 17.10 Snooker: Championship League

Fodbold. Superligaen er i gang igen efter coronapausen, men uden tilskuere på tribunerne. Men måske kan der være udsigt til at få liv på tribunerne inden for en kort periode. Det lægger regeringen op til i et udspil til partilderne for yderligere genåbning af Danmark, der skal træde i kraft 8. juni. Ifølge udspillet, som Ritzau er i besiddelse af, lægger regeringen op til en harmonisering af undtagelserne i forbindelse med arrangementer med siddende publikum. »Harmoniseringen betyder, at det også vil være muligt at holde f.eks. en konference med siddende deltagere eller lignende, samt at idrætten, f.eks. superligaklubberne, kan samle op til 500 personer til kampene, hvor tilskuerne sidder ned«, lyder det i udspillet.

Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, siger om regeringens udspil: »Hvis vi får mulighed for at lukke op med 500 personer, er vi glade for at have muligheden for at demonstrere, at vi forsvarligt kan bringe tilskuere på stadion. Men skal det gøre en forskel for fodbolden, skal vi op i nogle helt andre muligheder. Det er væsentligt for os, at vi fra den kommende sæson kan operere med noget, der ligner fuld kapacitet«.

Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix Tidligere har Megan Rapinoe stået i spidsen for de amerikanske kvinders ret til ligeløn som landsholdsspillere. Nu nægter hun at spille, når den amerikanske liga skal genstarte.

Fodbold. Den amerikanske liga for kvinder, NWSL, genstartes fra 27. juni med en månedlang turnering med deltagelse af ni hold, der i Salt Lake City, Utah, spiller 25 kampe, men det bliver uden landsholdsspilleren Megan Rapinoe, der er tilknyttet den franskejede Seattle-klub OL Reign. Den 34-årige amerikanske verdensmester, der i 2019 blev kåret som verdens bedste kvindelige spiller, er bekymret for, om turneringen kan bidrage til at sprede coronavirus, og frygter, at de mange kampe vil øge risikoen for skader. »Det er en skam. Jeg har forståelse for hendes holdning, men jeg er skuffet og frustreret over, at hun ikke vil deltage i turneringen«, siger OL Reigns franske træner, Farid Benstiti, til Le Progrès.

Atletik. Den regerende verdensmester på 400 meter for kvinder, Salwa Eid Naser, er blevet midlertidigt suspenderet. Det sker på grund af brud på antidopingreglerne for whereabouts, da hun ikke var til rådighed for en dopingtest. Det oplyser Atletikkens Integritetsenhed (AIU) ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Fodbold. Den obligatoriske test, alle i og omkring Superligaen skal gennemgå, har afsløret, at FC Københavns målmandstræner Kim Christensen, er positiv for Covid-19, skriver FCK på klubbens hjemmeside. »Jeg blev meget overrasket, da jeg fik testresultatet at vide, for jeg har det fint og har ingen symptomer. Jeg havde faktisk lige været ude at løbe 10 kilometer, da jeg fik beskeden, men jeg stoler på testsystemet og tager de nødvendige forholdsregler«, siger Kim Christensen til fck.dk.

Ishockey. Når Danmark næste år møder Rusland ved VM i Hviderusland, står der en tidligere Rødovre-spiller i den russiske boks. 64-årige Valeri Bragin er udpeget som ny cheftræner for det russiske landshold. Bragin blev i 1989 den første russer i dansk ishockey, og i den første af sine fem sæsoner i klubben blev han blandt andet matchvinder i DM-finalen mod Herning. De seneste otte år har Bragin været U20-landstræner i Rusland, og på den post bliver han afløst af en anden legende, Igor Larionov, der blandt andet har vundet Stanley Cup tre gange med Detroit Red Wings.