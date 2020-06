Black Lives Matter: NFL-chef fordømmer racisme og indrømmer fejl efter protester

Automatisk oplæsning

NFL. NFL’s øverste chef mener, at ligaen har fejlet i forhold til at lytte til spillerne. I en video tager ligakommissær Roger Goodell afstand fra racisme i USA. Imens fortsætter protester landet over mod politivold mod sorte. »Vi, National Football League, indrømmer, at vi tog fejl ved ikke at lytte til NFL-spillernes protester tidligere eller opfordre alle til at sige deres mening og protestere fredeligt«, siger Roger Goodell. »Vi, National Football League, tror på, at sortes liv betyder noget (’Black Lives Matter’, red.). NFL har været i en fortløbende diskussion med spillerne om knælende protester mod politivold mod sorte. Protestformen fik for alvor opmærksomhed, da den tidligere San Francisco 49’ers-spiller Colin Kaepernick i 2016 begyndte at sidde og siden knæle under afspilningen af ’The Star-Spangled Banner’ i stedet for at stå op.

Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix Michael Jordan vil i selskab med Nike donere store midler for at forbedre forholdene for unge sorte amerikanere.

Basketball. NBA-legenden Michael Jordan donerer sammen med sportsgiganten Nike 100 millioner dollar over de næste ti år til blandt andet arbejdet mod racisme. Det fremgår af en meddelelse på Nikes hjemmeside. Pengene, der i dansk valuta svarer til cirka 660 millioner kroner, skal foruden arbejdet mod racisme gå til at sikre større social retfærdighed og bedre adgang til uddannelse, lyder det i meddelelsen. »Gennem vores Jordan Wings Program har vi fokuseret på at sikre adgang til uddannelse, mentorer og muligheder for unge sorte, der møder modstand på grund af systematisk racisme. Men vi ved, at vi kan gøre mere«, udtaler Craig Williams, direktør for Jordan Brand, i meddelelsen.

Tennis. Novak Djokovic ser mulige coronarestriktioner under US Open som stærkt begrænsende. Grand slam-turneringen står til at begynde 31. august i New York City, hvor over 20.000 er døde efter virussmitte ifølge Johns Hopkins University. Men de seneste bemærkninger fra verdensstjernen føjer til den voksende tvivl om, hvorvidt turneringen kan afvikles. De mulige betingelser for en genoptagelse ved US Open er i serberens øjne langtfra ideelle. »Vi ville ikke have adgang til Manhattan. Vi ville være nødt til at sove på hoteller ved lufthavnen og blive testet to til tre gange om ugen. Derudover ville vi kun kunne tage en person med til klubben, hvilket virkelig ville være umuligt«, siger Novak Djokovic i følge Ritzau til serbiske medier. »Man har brug for en træner, en fitnesstræner og en fysioterapeut«. Djokovic har vundet US Open i 2011, 2015 og 2018.

Coronakrisen. Idrætsdanmark venter utålmodigt på en udmelding om rammerne for genåbningens fase 3, som efter planen skal træde i kraft på mandag 8. juni. Det pointerer Danmarks Idrætsforbund (DIF) i en pressemeddelelse. Ikke mindst i indendørsidrætten tripper man for at kunne byde medlemmerne tilbage. »Det er fire uger siden, at den politiske beslutning om åbning af indendørsidrætten blev truffet, og vi havde virkelig håbet, at retningslinjerne var blevet meldt ud tidligere, så vores foreninger kunne komme i gang allerede fra på mandag. Kommer de til at vente til efter sommerferien, ender det med, at medlemmerne har været holdt væk i næsten et halvt år, og det får konsekvenser«, siger DIF-direktør Morten Mølholm Hansen.