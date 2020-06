I dag for 50 år siden: Det smukke spil vandt både 'verdens grimmeste pige' og en hel generations beundring

SERIE

Udvikling i fodbold

For 50 år siden blev VM i fodbold spillet i Mexico. 16 lande deltog, og for første gang i historien var Afrika sikret en plads. Den gik til Marokko.

Det blev en skelsættende slutrunde, hvor Brasilien med en sejr på 4-1 over Italien i finalen vandt titlen for 3. gang. Med et målgennemsnit på 2,97 per kamp er VM-turneringen i Mexico den mest målrige siden 1958, og Vesttysklands Gerd Müller blev topscorer med 10 pletskud.

Udviklingen med blandt andet satellitter betød, at kampene blev overværet af flere tv-seere end nogensinde tidligere. Det var også første gang, nogle af kampene blev transmitteret i farver, men modsat den gængse opfattelse så langt størstedelen af seerne stadig kampene i sort-hvid.

I tre kapitler ser Politiken nærmere på slutrunden, og hvordan udviklingen har været i de seneste 50 år.

