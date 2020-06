Hækkeklipper: Tilskuere eller ej, norsk verdensmester pisker frem i rekordtid

Automatisk oplæsning

Atletik. Ved de alternative lege i Norge på Bislett Stadion – Impossible Games – blev der torsdag aften dystet i uortodokse distancer og på uortodokse måder pga. coronapandemien. Sara Slott, der har 400 meter hæk som sin favoritdistance, vandt således på 300 meter hæk, skriver DR. Hun sejrede i tiden 39,42 sek., der blot var to hundrededele hurtigere end dansk-norske Amalie Iuel, der er født i Danmark, men stiller op for Norge. Hos mændene vandt norske Karsten Warholm og satte rekord på den unormale distance i tiden 33,78 sek. Flere store stjerner deltog i det norske stævne. Den flerdobbelte OL-guldvinder i langrend Therese Johaug fra Norge havde byttet sine stave ud med løbesko for at deltage i et løb på 10.000 meter. Det vandt den alsidige 31-årige nordmand overlegent med den fjerdebedste norske tid nogensinde på 31 minutter og 40,69 sekunder. Det skriver den norske avis VG. Therese Johaug afviser at skulle deltage ved sommer-OL næste år. »Jeg har ingenting at gøre ved OL«, siger hun til VG. De normale Diamond League-stævner, som Bislett Games plejer at tilhøre, bliver genoptaget efter coronapausen 14. august i Monaco.

Foto: Marcelo Del Pozo/Ritzau Scanpix Sevilla-spillerne fejrede i en uvant stille kulisse på hjemmebanen Ramon Sanchez Pizjuan sine scoringer mod lokalrivalen Real Betis, da holdet vandt 2-0 i La Liga-genstarten.

Fodbold. Endnu en stor fodboldliga er skudt i gang ovenpå coronakrisen. Sevilla besejrede sent torsdag på hjemmebane ærkerivalen Real Betis 2-0, da den spanske Primera Division blev genstartet. Sevillas Lucas Ocampos og Fernando scorede kampens to mål i anden halvleg. Opgøret blev spillet uden tilskuere, og det lagde en dæmper på derbyet, der ellers plejer at være intenst på lægterne. Sevilla er med sejren placeret på tredjepladsen i La Liga. Øverst i tabellen har Barcelona 58 point og en kamp færre end Sevilla.

Fodbold. I den bedste portugisiske række lykkedes det torsdag aften for Porto at udnytte, at den store rival Benfica onsdag satte point til ude mod Portimonense. Det skete i form af en 1-0-sejr på hjemmebane over Maritimo, og hermed fører Porto Primeira Liga efter 26 runder med 63 point foran Benfica med 61.