Hvordan kan der være en baneløber, når der er tilskuerforbud?

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Søndag 14. juni TV 2 Sport 7.00 Motorsport: Le Mans 2020 virtual TV3+ 20.00 Fodbold: Brøndby-AGF TV3 Sport 14.00 Fodbold: AaB-FC Midtjylland 18.00 Fodbold: Schalke-Bayer Leverkusen 21.30 Motorsport: Nascar, Dixie Vodka TV3 Max 15.30 Fodbold: Mainz-Augsburg 18.00 Motorsport: Nascar, Contender 250 CANAL 9 18.00 Fodbold: FC Nordsjælland-F.C. København Eurosport 1 12.30 E-sport: Le Mans 15.00 Tennis: Adria Tour 18.15 Tennis: Ultimate Showdown Eurosport 2 14.00 Tennis: Adria Tour 16.00 Fodbold: SønderjyskE-Lyngby 20.00 Tennis: Adria Tour Vis mere

Fodbold. Da Martin Braithwaite og Barcelona sejrede på Mallorca foregik det uden tilskuere på lægterne, men ikke desto mindre var der en baneløber på spil. Personen var iført en argentinsk landsholdstrøje med nummer 10 og Messi på ryggen. Han blev hurtigt ført væk af officials på stadion og overgivet til ordensmagten. Til spanske medier har baneløberen forklaret, at han ville have et billede af ham og Lionel Messi. Det fik han, så vidt vides, ikke. I stedet kræver La Liga, at de spanske myndigheder retsforfølger ham for brud på en række coronarestriktioner. Baneløberen, der havde forceret et hegn og nærmest uhindret kunne bevæge sig ned på banen på San Moix, er en alvorlig streg i regningen for de spanske klubber i forhold til igen at kunne spille kampe med tilskuere. »Jeg har planlagt dette, lige siden jeg blev klar over, at kampen blev afviklet. Jeg ville møde Messi og have et foto med ham, fordi han er mit idol«, sagde han efterfølgende til radiostationen Cadena Cope.

Fodbold. Martin Braithwaite scorede lørdag sit første mål for Barcelona, da han på Lionel Messis hovedstødsoplæg scorede til 2-0 mod Mallorca. For danskeren var det endnu en lille milepæl i nogle vilde måneder med klubskifte, coronanedlukning og genstart på sæsonen. »Fantastisk følelse. Suveræn sejr. Første mål. Det er kun begyndelsen«, skriver angriberen på Twitter. »Jeg har ventet på det så lang tid, så det er fantastisk at score mit første mål...Vi fik en god start og fik tanket selvtillid. Det har vi brug for, for at kunne opnå det, vi gerne vil«, siger Braithwaite i et klip på Barcelonas twitterkonto. Barcelona vandt kampen på Mallorca 4-0 og udbyggede føringen i La Liga. Real Madrids forfølgere er 5 point efter og spiller søndag aften hjemme mod Eibar.

Eriksen & Brozovic enjoyed that goal pic.twitter.com/YpDZAzN4h9 — InterCoppaItaliaVids (@CoppaVids) June 13, 2020

Fodbold. Inters-træner Antonio Conte er godt tilfreds med sit danske indkøb, Christian Eriksen. Midtbanestrategens scoring direkte på hjørnespark lørdag i pokalkampen mod Napoli har næppe rokket på Contes første indtryk. »Jeg er rigtig godt tilfreds med Eriksen. Han integrerer sig, og man kan se resultaterne af disse ugers arbejde. Jeg er glad for, at Eriksen ser ud til at være mere tilpas, og at vi har arbejdet med ham fysisk og taktisk, hvilket man kunne se«, siger Conte efter 1-1-kampen, som sendte Napoli i pokalfinalen mod Juventus.

Amazing feeling. Great win. First goal. Just the beginning... 🔵🔴 pic.twitter.com/p3jSEznMuf — Martin Braithwaite (@MartinBraith) June 13, 2020

Fodbold. Da belgieren Dries Mertens udlignede til 1-1 for Napoli i pokalsemifinalen mod Inter, sikrede han ikke alene den syditalienske klub en plads i finalen. Han skrev også klubhistorie. Målet var den 33-åriges 122. for Napoli, hvor han nu er rekordholder foran Marek Hamsik (121 mål) og Diego Maradona (115).

Fodbold.

Pernille Harder scorede lørdag sit 25. ligamål i denne sæson, da hun med Wolfsburg hentede en 3-0-sejr på udebane i Essen. Wolfsburg er nu blot en sejr fra at vinde det tyske mesterskab for fjerde sæson i træk - og med Harder som suveræn ligatopscorer.

Fodbold. Den amerikanske præsident Donald Trump kan være færdig med at se fodbold – og muligvis også football fra NFL-ligaen. I to tweets knyttet til artikler fra amerikanske medier om det amerikanske fodboldforbunds ophævelse af knælingsforbuddet meddeler præsidenten:

»Jeg kommer ikke til at se så meget mere« og »Og det ser ud til at NFL følger trop…«.

I won’t be watching much anymore! https://t.co/s8nCg9EJSW — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2020

And it looks like the NFL is heading in that direction also, but not with me watching! https://t.co/aGfBaK7RNA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2020

Fodbold. Så ruller bolden også i Sverige, hvor holdene i den bedste række, Allsvenskan, grundet coronapandemien har haft en ekstraordinær lang sæsonoptakt. Mestrene fra Djurgården åbnede deres titelforvar med at vinde 2-0 i Uppsala mod Sirius. 14 danske spillere har Allsvenskan som arbejdsplads.