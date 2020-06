OB-træner slap med skrækken i klubben, hvor halvdelen af trænerne er blevet fyret

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Kim Brink, Roald Poulsen og Jens Plambech. Troels Bech, Lars Olsen og Henrik Clausen. Troels Bech (i en duo med Klavs Rasmussen) igen og Kent Nielsen. Den næste: Jakob Michelsen? Det er et risikabelt job at være cheftræner i OB og måske fornuftigt for de næste, der bliver det, at tegne en god ’fyringsforsikring’ ved kontrakt-underskrivelsen. Odense-klubben har i årene, mens den bedste fodboldrække har heddet Superligaen, haft 16 cheftrænere. Halvdelen har fået et farvel-spark bagi.