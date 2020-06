Drømmecomeback sender Real i hælene på Barcelona

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Fodbold. Real Madrids Marco Asensio var lykkelig efter sin tilbagevenden fra en lang skadepause, som han kronede med et mål og en assist, da Real hjemme slog Valencia sent torsdag. »Jeg er fyldt af følelser og tilfredsstillelse, fordi der er så meget arbejde bag det her«, sagde Marco Asensio til den spanske tv-kanal Movistar efter kampen. »Det vigtigste er, at jeg har det godt, at vi vandt, og at jeg er med i den sidste del af sæsonen«. Marco Asensio har siddet ude med en korsbåndsskade i over et år og spillede sin seneste betydningsfulde kamp for Real Madrid 19. maj 2019. Med sejren er Real Madrid 2 point efter Barcelona i toppen af La Liga efter 29 kampe. Barcelona møder Sevilla på udebane i den sene aftenkamp fredag (22.00).

Golf. 44-årige Ian Poulter ligger på en delt førsteplads efter første runde ved PGA Tour-turneringen RBC Heritage i South Carolina i USA. Med syv birdies, herunder et langt put på 9,4 meter på hul 17, gik den tidligere PGA Tour-vinder banen rundt i 64 slag, 7 under par. Det samme formåede den 31-årige amerikaner Mark Hubbard. Begge spillere lagde sig i front fra start på den svære bane Harbour Town Golf Links, der ligger på Hilton Head Island. »Hver gang man går syv under par på denne bane, har det været en ret god dag«, siger britiske Ian Poulter efter runden til nyhedsbureauet Reuters. Syv spillere gik banen rundt i 65 slag, og seks spillere brugte 66 slag. Den 22-årige norske vidunderdreng Viktor Hovland er blandt de syv spillere på andenpladsen.

Fodbold. Da FC Midtjylland torsdag måtte nøjes med 0-0 hjemme mod Brøndby IF i Superligaens mesterskabsspil, stod det samtidig klart, at midtjydernes forspring til FC København nu er reduceret til 9 point. På trods af det vil FCM-træner Brian Priske ikke bruge kræfter på at forholde sig til tabellen. »Jeg kigger sgu ikke så meget på stillingen, for jeg kan ikke styre det. For mig handler det om at vinde hver evig eneste gang, vi spiller. Der resterer otte runder af mesterskabsspillet, men for cheftræneren er det ikke vigtigt at få mesterskabet afgjort før sidste runde. »For mig handler det om, at vi har 36 runder til at stå øverst på sejrsskamlen, og det er det, jeg arbejder ud fra. Vinder vi før tid, er det kanon, og gør vi ikke, så er vi forhåbentligt vindere efter sidste runde«, siger Priske.

Fodbold. Malmö FF, der har danske Jon Dahl Tomasson som cheftræner, måtte tage til takke med et enkelt point, da holdet torsdag aften spillede 1-1 ude mod Häcken i landets bedste række, Allsvenskan. Malmö var ellers foran det meste af kampen, efter at svenske Guillermo Molins havde bragt gæsterne foran i det 23. minut. I to minutters overtid gik det dog galt for Jon Dahl Tomassons tropper. Et hjørnespark blev forlænget ved forreste stolpe. Her kunne den finske forsvarsspiller Joona Toivio gøre det til 1-1, da han dukkede op i feltets bageste område og flugtede den ind bag Malmö-keeper Johan Dahlin. Malmö havde fire danskere med i startopstillingen i torsdagens kamp. Det var anfører Anders Christiansen, Søren Rieks, Lasse Nielsen og Jonas Knudsen.