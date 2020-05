DHF-repræsentantskab stadfæster skrivebordsnedrykninger

Automatisk oplæsning

Håndbold. Dansk Håndbold Forbunds (DHF) repræsentantskab har stadfæstet skrivebordsafgørelse om slutstillinger og nedrykninger. Det oplyser DHF efter et ekstraordinært repræsentantskabsmøde mandag aften i Kolding. Mødet blev afholdt, efter sæsonen er endt i lidt af et kaos, da den i april blev afblæst før tid som følge af coronakrisen. Nordsjælland Håndbold fra mændenes liga, EH Aalborgs kvinder og Odder fra mændenes 1. division blev ved skrivebordet dermed dømt til nedrykning af Udvalget for Professionel Håndbold under DHF. Klubberne ankede efterfølgende sagen og fik medhold i Håndboldens Appelinstans. DHF svarede igen ved at indkalde sit højeste organ, repræsentantskabet, til et ekstraordinært møde mandag aften til en afstemning afslutningen på sæsonen.

Nedrykningssagaen er dog formentlig ikke slut endnu, da Nordsjælland, Aalborg og Odder sideløbende har anket sagen til appelinstansen i Danmarks Idrætsforbund (DIF) – også kendt som idrættens højesteret. »Det er virkelig trist for alle parter i håndbolden, at den her sag er blevet trukket sådan i langdrag«. Sådan siger formand i Dansk Håndbold Forbund (DHF), Per Bertelsen, på forbundets hjemmeside efter repræsentantskabets afgørelse.

Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix Mens det ellers kører rigtig godt for Yussuf Poulsen i Leipzig, er den danske angriber nu rendt ind i en ærgerlig skade, der kræver en pause.

Fodbold. Det gik lige så godt for Yussuf Poulsen. Danskeren var kommet godt i gang i RB Leipzig efter coronapausen med to mål og to assister i de første to kampe, hvor han sågar også bar anførerbindet. Men nu er der kommet malurt i bægeret for angriberen. Poulsen pådrog sig således en ankelskade i søndagens kamp mod Mainz og er ude på ubestemt tid. Det skriver RB Leipzig på sin twitterprofil mandag aften. »Yussuf Poulsen blev ramt af en ledbåndsskade i sin højre ankel i gårsdagens kamp og vil være ude i den kommende tid«, lyder det. Søndag var ellers lidt af en festdag for Yussuf Poulsen. Ud over mål og assister i 5-0-udebanesejren over Mainz kunne han således fejre 250-kampjubilæum som den første spiller i klubbens ganske vist forholdsvis korte levetid. RB Leipzig ligger på tredjepladsen i Bundesligaen med syv point op til førerholdet Bayern München.

Fodbold. Dame N’Doye og Ragnar Sigurdsson spiller sæsonen færdig i FC København. Duoen havde kontraktudløb 30. juni, men har forlænget til og med 31. juli 2020, meddeler FCK. Spillerforeningen og Divisionsforeningens Arbejdsgiverforening blev for ti dage siden enige om en aftale, som muliggør, at spillere og klubber har mulighed for at spille sæsonen færdig med de nuværende trupper. Angriberen N’Doye er i gang med genoptræning efter en operation, mens Sigurdsson træner for fuld kraft.

Fodbold. Brøndby har lagt endnu en testkamp ind i skemaet tirsdag. Vestegnsklubben havde i forvejen en kamp mod Lyngby i kalenderen, men mandag oplyser Brøndby, at den også møder Hvidovre – der spiller i 1. division – tirsdag. Kampen mod Lyngby spilles klokken 13, mens Hvidovre venter klokken 16. Begge kampe spilles på Brøndby Stadion. Formålet er at give så mange spillere som muligt spilletid inden Superligaens genstart, lyder det fra Brøndby.

Fodbold. Første kamp i den bedste spanske række efter genåbningen bliver formentlig derbyet i Sevilla mellem Sevilla og Real Betis. »Det er muligt, at der kan spilles en kamp 11. juni, som vil være den eneste kamp denne aften. Og der vil muligvis være en hyldest til de folk, som er døde (af coronavirus, red.)«, siger ligachefen Javier Tebas ifølge Ritzau til den spanske tv-kanal Movistar. Om turneringen kan starte igen 11. juni, afhænger af myndighederne.

Overblik – fodboldstatus i udvalgte lande

Tyskland, Bundesligaen: Genstartede 16. maj

Genstartede 16. maj Superligaen: Første kamp på torsdag er AGF-Randers. Mesterskabsspillet afsluttes 26. juli, Europa League-playoff spilles 29. juli.

Første kamp på torsdag er AGF-Randers. Mesterskabsspillet afsluttes 26. juli, Europa League-playoff spilles 29. juli. England, Premier League: Spillere må igen have kontakt (tackle, duellere) til træning. Hvornår sæsonen kan genoptages, er uvist. 12. juni er nævnt som mulig startdato.

Spillere må igen have kontakt (tackle, duellere) til træning. Hvornår sæsonen kan genoptages, er uvist. 12. juni er nævnt som mulig startdato. Italien, Serie A: Holdtræning er indledt, og der sigtes efter en genstart 13. eller 20. juni. Der forventes afklaring på torsdag.

Holdtræning er indledt, og der sigtes efter en genstart 13. eller 20. juni. Der forventes afklaring på torsdag. Frankrig, Belgien, Skotland: Sæsonen spilles ikke færdig. PSG, Club Brugge og Celtic kåret som mestre ved skrivebordet.

Sæsonen spilles ikke færdig. PSG, Club Brugge og Celtic kåret som mestre ved skrivebordet. Holland: Sæsonen er afbrudt og spilles ikke færdig. Ajax førte efter 25 kampe på bedre målscore end AZ. Ingen titelvinder kåret.

Sæsonen er afbrudt og spilles ikke færdig. Ajax førte efter 25 kampe på bedre målscore end AZ. Ingen titelvinder kåret. Portugal og Østrig: Genstart 2./3. juni

Genstart 2./3. juni Grækenland: Genstart 6. juni

Genstart 6. juni Tyrkiet: Genstart 12. juni

Genstart 12. juni Ukraine: Genstart 13. juni

Genstart 13. juni Sverige: Sæsonstart 14. juni

Sæsonstart 14. juni Norge: Sæsonstart 16. juni

Sæsonstart 16. juni Rusland: Genstart 21. juni

Genstart 21. juni Finland: Sæsonstart 1. juli

Sæsonstart 1. juli Champions League/Europa League: Ingen afklaring. Præsidenten i franske Lyon har sagt, at klubben skal spille 7. august mod Juventus i Champions League, men klubben har siden dementeret udsagnet.

Basketball. Der bliver ikke spillet færdig i Europas bedste division. EuroLeague har besluttet at afblæse sæsonen efter 28 af 34 grundspilsrunder uden at kåre en turneringsvinder. Tyrkiske Anadolu Efes førte ligaen foran Real Madrid og Barcelona.

Fodbold. Sæsonen er slut i den bedste kvindelige række i England. Women’s Super League er blevet lukket ned med øjeblikkelig virkning på grund af coronavirus, meddeler Det Engelske Fodboldforbund (FA). Klubberne manglede at spille mellem seks og ni kampe. Det er endnu ikke blevet besluttet, hvordan sæsonen afgøres rent sportsligt.

Skisport. Det klassiske styrtløb på Lauberhorn i den schweiziske by Wengen fortsætter alligevel som en del af skisportens internationale World Cup-kalender. På grund af en strid om fordeling af tv-penge mellem Wengen og Schweiz’ Skiforbund, Swiss Ski, var løbet ellers alvorligt truet af lukning fra og med sæsonen 2021/22. Men nu har forretningsmanden Jörg Moser skudt et beløb svarende til lidt over 2 mio. kr. ind i løbet, der blev kørt første gang i 1930. Ifølge Swiss Ski udligner pengene arrangementets ’strukturelle underskud’.

Foto: Loren Elliott/Ritzau Scanpix Lewis Hamilton og resten af formel 1-feltet var rejst til Melbourne i marts for at indlede sæsonen, men grandprixet blev aflyst.

Motorsport. Formel 1-verdensmesteren Lewis Hamilton kæmper til tider med motivationen under coronapausen. Det fortæller han i en video udgivet af hans arbejdsgiver, Mercedes-holdet. »Jeg har dage, hvor jeg vågner op og er groggy og uden motivation til at træne. Jeg tænker ’hold da op, hvor er vi på vej hen? Hvad skal der nu ske? Skal jeg blive ved med at køre?’ Jeg tænker alt det, men så går det over inden for en time eller noget, og så tænker jeg, ’jeg elsker mit job! Hvordan kan jeg nogensinde overveje at stoppe?«. Formel 1-feltet kommer tidligst i gang igen i starten af juli i Østrig.