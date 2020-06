Liverpool-træner hulker sig gennem interview efter første guld i 30 år

Automatisk oplæsning

Direkts sport i tv TV 2 Sport 21.45 Fodbold: Juventus-Lecce TV 2 Sport X 22.00 Fodbold: Sevilla-Valladolid TV3 Sport 13.00 Golf: Jyske Bank PGA Ch.ship 19.00 Fodbold: AGF-AaB TV3 Max 20.45 Fodbold: Brentford-W. Bromwich Eurosport 2 14.00 Tennis: Battle of the Brits



Fodbold. Liverpool-træner Jürgen Klopp havde svært ved at styre følelserne, da han efter klubbens første mesterskab i 30 år blev interviewet af Sky Sports.

"This is a big moment, I have no real words. I am completely overwhelmed. I never thought I would feel like this!" 😭



An emotional Jurgen Klopp broke down in tears after his #LFC side sealed the Premier League title!pic.twitter.com/Lo9IGceYLU — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 26, 2020

Tyskeren sender en hyldest videre til legenden Kenny Dalglish, der var manager, da Liverpool senest vandt mesterskabet i 1990. Og skotten tror, der er mere på vej. »Alt det, de har opnået, har de fortjent. Vi har mange flere glade dage at se frem til, så længe Jürgen er her«, siger Dalglish BT Sport.

Fodbold. Australien og New Zealand har fået tildelt værtskabet for kvindernes VM i 2023 ved en afstemning i Det Internationale Fodboldforbund, Fifa. Med stemmerne 22 mod 13 fik Australien og New Zealand tildelt værtskabet foran Colombia. Colombia var den eneste anden modkandidat i afstemningen, efter at Japan tidligere havde trukket sig.

Amerikansk fodbold. NFL-sæsonen skal efter planen starte i august, og der bliver ikke tale om nogle generelle tilskuerrestriktioner i for eksempel form af begrænsninger i antallet. I stedet er det op til de enkelte klubber selv at undersøge reglerne i staterne, de hører til i, skriver The Athletic. Det betyder, at nogle kan spille for fulde huse, mens andre må nøjes med ganske få tilskuere.

Badminton. Japaneren Kento Momota er klar igen efter at han har siddet udenfor siden januar. Verdens bedste pådrog sig dengang en øjenskade i forbindelse med en trafikulykke, men nu siger han til AFP, at synet atter er 100 procent i orden.

Fodbold. Eirik Horneland stopper som træner for den norske fodboldklub Rosenborg efter en skuffende start på sæsonen, skriver klubben på sin hjemmeside. Torsdag aften tabte Rosenborg 2-3 hjemme til Bodø/Glimt, og storklubben har efter tre runder i Eliteserien kun opnået et point.

Fodbold. Det Nord- og Mellemamerikanske Fodboldforbund (Concacaf) bekræfter, at kvalifikationen til VM i Qatar i 2022 bliver forsinket. Det sker, efter at Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) torsdag meddelte, at der vil ske ændringer i herrernes internationale kalender som følge af coronakrisen. Således bliver kvalifikationskampe i september for Nord- og Mellemamerika, Asien, Afrika og Oceanien udskudt.

Fodbold. Den danske midtbaneprofil Sofie Junge kan for anden gang i karrieren kalde sig italiensk mester. Det sker, efter at det italienske fodboldforbund torsdag oplyste, at Juventus får tildelt titlen uden yderligere opgør, skriver dr.dk. I modsætning til herrernes bedste række er kvindernes ikke blevet genoptaget under coronakrisen.