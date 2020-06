Fortuna Hjørring sikrer sig DM-guld med uafgjort mod Brøndby

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv TV 2 Sport 17.15 Fodbold: Brescia-Genoa 19.30 Fodbold: Cagliari-Torino 21.45 Fodbold: Lazio-Fiorentina TV 2 Sport X 14.00 Fodbold: Athletic-Mallorca 17.00 Fodbold: Celta-Barcelona 19.30 Fodbold: Osasuna-Leganes 22.00 Fodbold: Atlético Madrid-Alavés TV3 Sport 13.00 Fodbold: Vejle-Fredericia 15.30 Fodbold: Dortmund-Hoffenheim 18.00 Fodbold: SønderjyskE-Silkeborg 21.30 Motorsport: Nascar - Poc. Org. 325 TV3 Max 13.30 Fodbold: Aston Villa-Wolves 15.30 Fodbold: Werder Bremen-Köln Xee 15.30 Fodbold: Dortmund-Hoffenheim 6’eren 18.30 Fodbold: Norwich-Manchester U Eurosport 1 14.00 Tennis: Battle of the Brits 17.15 Tennis: Ultimate Showdown 20.30 Fodbold: Vålerenga-Viking Eurosport 2 14.00 Fodbold: Hjørring-Brøndby (k) 16.00 Tennis: Battle of the Brits Vis mere

Fodbold. Med uafgjort mod Brøndby i sæsonens sidste kamp sikrede Fortuna Hjørring sig det danske mesterskab. Kampen var en direkte duel om guldet, og nordjyderne kom på sejrskurs i det 18. minut, da Caroline Møller Hansen scorede til 1-0. Nanna Christiansen udlignede før pausen, og så blev der ikke scoret mere i kampen, hvilket sendte guldet til Hjørring. Brøndby og Fortuna har vundet samtlige danske mesterskaber siden 2002. Farum vandt bronze.

Fodbold. Siden sent torsdag aften har fans af Liverpool FC kunnet juble over klubbens første angelske mesterskab i 30 år. Men nu tager klubben afstand fra de store forsamlinger af fans, der samledes udenfor det berømte Anfield Stadion for at fejre titlen. »Vores by er stadig midt i en offentlig sundhedskrise, og denne opførsel er fuldstændig uacceptabel«, lyder det i en fælles meddelelse fra klubben, de kommunalrådet og byens politimyndigheder på den engelske mesterklubs hjemmeside. Her henvises der naturligvis til den aktuelle coronakrise, og klubber skriver endvidere, at en sejrsparade vil blive arrangeret, når forholdene tillader det.

Motorsport. Michael Christensen havde set frem til sit første racerløb siden Covid-19 lukkede ned for al motorsport. Men lørdagens racerløb på den berygtede Nürburgring Nordschleife blev en stor skuffelse for Michael Christensen og hans franske makker Kevin Estre. Deres Porsche 911 GT3 R nåede ikke en gang frem til start, da der udbrød ild i bilens ledningsnet og dermed var det fire timer lange løb slut før det var startet.

Fodbold. Vejle tog et nyt skridt i retning af Superligaen, da Fredericia hjemme blev besejret 2-0. Dermed fører østjyderne 1. division med et forspring på 8 point til Vibrog.

Fodbold. Wolverhampton vandt lørdag 1-0 ude over Aston Villa og lagde dermedpres på Manchester United i jagten på billetter til europæisk fodbold. Kampens enlige mål vlev scoret af belgiske Leander Dendoncker efter lidt over en times spil. Sejren sender Wolverhampton op på femtepladsen, der giver adgang til Europa League i næste sæson, med tre point ned til Ole Gunnar Solskjær og kompagni, der dog har spillet en kamp færre.

Fodbold. 1.750 personer vil være til stede, når Sønderjyske og AaB tørner sammen i pokalfinalen på onsdag i Esbjerg. Det oplyser AaB på sin hjemmeside. De tilgængelige billetter fordeles ligeligt mellem klubberne. Hver klub får lov til at disponere over 725 billetter.

Fodbold. Den 21-årige angriber Jonas Wind er tilbage i FCK’s trup efter en lang skadespause. Hvis han får comeback i søndagens topkamp mod FC Midtyjylland, bliver det hans første superligakamp siden 16. august sidste år. Efter den kamp vred han om til en FCK-træning og var ude i mere end et halvt år. Lige før Superligaens genstart efter coronapausen blev han klarmeldt igen blot for at få et tilbagefald.

Tennis. Holger Rune er klar til finalen i den lille svenske turnering TP Open i Båstad. Lørdag formiddag vandt den 17-årige dansker sin semifinale over den knap halvandet år ældre svensker John Hallquist Lithén. Holger Rune vandt 2-1 i sæt. Hvert sæt var først til fire partier, og sætcifrene lød 4-1, 1-4, 4-0 i danskerens favør. I finalen venter enten Jonathan Mridha eller topseedede Viktor Durasovic.

Atletik. Den kenyanske løbestjerne Geoffrey Kamworor kommer ikke til at løbe at kunne løbe hurtigt igen i de kommende måneder. Torsdag blev den 27-årige verdensrekordindehaver i halvmaraton påkørt af en motorcykel i sit hjemland. I forbindelse med ulykken pådrog han sig et brud på skinnebenet.

Ishockey. Den NHL-draftede russer Kirill Kabanov tager en sæson mere hos Aalborg Pirates. Det offentliggjorde den nordjyske ishockeyklub lørdag. 27-årige Kabanov vendte retur til Aalborg sidste år efter en afstikker i tysk ishockey. Tilbage i 2010 blev den farlige russer draftet af NHL-holdet New York Rangers, men han har aldrig spillet i stærke liga.

Antidoping. Det Internationale Antidopingagentur (Wada) tager fredag til genmæle over for en kritisk amerikansk regeringsrapport, som ifølge Wada er fyldt med fejl og unøjagtigheder, skriver nyhedsbureauet Reuters ifølge Ritzau. I rapporten fra Office of National Drug Control Policy (ONDCP) anbefales de amerikanske politikere at overveje at tilbageholde finansiering af Wada, såfremt dopingagenturet ikke omgående ændrer sin måde at arbejde på. Men rapporten, der blev offentliggjort onsdag, er ifølge præsidenten for Wada, Witold Banka, misvisende. Banka beskylder direkte direktøren for ONDCP, James Carroll, for at ignorere fejlagtige informationer i rapporten. Wada opfordrer Carroll til at rette fejlene og aflevere en opdateret version af rapporten til lovgiverne i Kongressen. Desuden beskylder han ONDCP for at se bort fra Wadas input til rapporten.

Fodbold. Thomas Frank og Brentford har gang i en sæson, der kan vise sig at blive historisk god. Fredag aften slog den danske træners mandskab topholdet i Championship, West Bromwich Albion, 1-0 og rykkede dermed op på 3. pladsen i engelsk fodbolds næstbedste række. De to bedste rykker op i Premier League, mens de fire næste skal spille om oprykningen. Brentford har ikke været i den bedste række siden 1940’erne.