Runden rundt: Solbakkens stikpille til FCM er i orden. Guldbejlerne underpræsterer i Europa

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Ståle Solbakken kunne ikke lade være. På dagen, da han vidste, at han med det FCK-hold, han kunne stille med mod FCM, ville få meget svært ved at tage tre point og holde fast i en spinkel mulighed for at vinde guld, skulle han lige drille og provokere midtjyderne igen. Vil du kunne skabe europæiske resultater med FCM’s trup? På spørgsmålet fra B.T. svarede FCK-træneren: »Ja, jeg har haft fem-syv forskellige FCK-hold, og jeg har skabt resultater med alle holdene. Så det er nemt at svare på. Grundlaget for at gøre det rigtig godt i Europa er der«.