Messi scorer nr. 700 med flabet straffespark, men Barcelona må nøjes med uafgjort

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 19.30 Fodbold: Torino-Lazio 21.45 Fodbold: Genoa-Juventus TV 2 Sport X 19.30 Fodbold: Mallorca-Celta 22.00 Fodbold: Barcelona-Atlético M. TV3 Sport 19.00 Fodbold: Næstved-Viborg TV3 Max 18.00 Fodbold: Millwall-Swansea Xee 21.15 Fodbold: Brighton-Manchester U.





Fodbold. Med sit mål nr. 630 for Barcelona nåede Lionel Messi med 70 landskampsmål for Argentina en karrieretotal på 70o, da Barcelona spillede 2-2 mod Atlético Madrid i en ligakamp med et selvmål, tre straffespark og otte gule kort. Messi udnyttede på flabet vis sit forsøg ved at løfte bolden ind midt i målet til 2-1, men for anden gang udlignede Saul på straffespark. Barcelona var kommet foran, da Diego Costa blev ramt af et hjørnespark, så bolden sprang i hans eget mål.

Alle resultater og stillingen i La Liga

Fodbold. 35-årige Martin Vingaard, der fire gange er blevet dansk mester med FC København, scorede sejrsmålet fra egen banehalvdel, da HB Køge fik lidt luft i bunden af 1. division med en 2-1-sejr over Vejles tophold. Dermed havde Viborg muligheden for at mindske afstanden til oprykningsfavoritterne, men med 2-2 ude mod Næstved er Viborg 7 point efter Vejle.

Alle resultater og stillingen i 1. division

Fodbold. Med 3-0 over Reading har Brentford vundet fire gange i træk med sammenlagt 11-0 og konsolidere dermed tredjepladsen i den næstbedste række, hvor de to bedste rykker direkte op i Premier League. Til aftenens udekamp havde træner Thomas Frank tre af sine danske spillere, Henrik Dalsgaard, Christian Nørgaard og Emiliano Marcondes med fra start, mens Mads Roerslev kom ind i de sidste 10 minutter.

Alle resultater og stillingen i Championship

Fodbold. Markus Kattner blev i 2016 fyret som Fifa’s konstituerede generalsekretær, da han havde afløst den suspenderede franskmand Jerome Valcke. Nu er den 49-årige tysk-schweizer af Fifa’s etiske komité ydermere udelukket fra al fodbold i ti år og idømt en både på en million schweizerfrancs (ca 7 mio. kr.).

Fodbold. Uden at sætte navne på de ramte meddeler Malmö FF, at flere personer omkring klubbens førstehold er smittet med coronavirus. Fem danskere er tilknyttet holdet: Cheftræneren Jon Dahl Tomasson samt spillerne Jonas Knudsen, Lasse Nielsen, Anders Christiansen og Søren Rieks.

Fodbold. AGF har resten af året udlejet den 20-årige Kasper Lunding til Odds Ballklub i Norge. Efter 2 mål i 10 Superligakampe sidste sæson har Lunding kun fået spilletid i 3 kampe i denne sæson, men han er allerede i Odds’ trup til onsdagens kamp mod Bodø/Glimt.

Fodbold. Africa Cup of Nations, det afrikanske mesterskab, er på grund af coronapandemien rykket et år, så det først afvikles i januar 2o22.

Speedway. Efter corona-aflysninger af VM-løbene i Tyskland og Rusland er der otte løb tilbage på kalenderen. Det første er i Polen 1. august og et andet er i Vojens 12. september.

Fodbold. Efter 26 i bestyrelsen og 19 år som formand trækker 64-årige Clemens Tönnies sig fra ledelsen i Schalke 04, der sluttede Bundesligaen på 12.-pladsen efter ikke at have vundet i de seneste 16 kampe.

Håndbold. Sarah Iversen, der spiller for Herning-Ikast, er gravid. Dermed er stregspilleren ikke aktuel, når det danske landshold skal spille EM på hjemmebane til december.

Fodbold. Liverpools manager, Jürgen Klopp, forventer ikke at købe stort ind i sommerens transfervindue. I stedet vil han satse på klubbens unge spillere. Den tyske manager tilføjer, at coronakrisen højst sandsynligt kommer til at afskrække de store klubber fra at bruge mange penge ved det kommende transfervindue. »Covid-19 har haft en effekt på både sælgende og købende klubber, det er helt normalt, og det bliver nok ikke den mest travle sommer«, siger Klopp ifølge Ritzau. »Vi kan ikke bare bruge millioner, fordi vi gerne vil. Problemet er også, at hvordan forstærker du et i forvejen stærkt hold gennem transfermarkedet?«, siger Jürgen Klopp. Den tyske manager førte i sidste uge Liverpool til klubbens første engelske mesterskab i 30 år. »Vi har tre eller fire unge spillere, der kan tage rigtig store skridt«, siger Klopp uden at specificere, hvilke spillere det drejer sig om.

Fodbold. OB’eren Jacob Barrett Laursen skifter efter afslutningen på denne sæson til Arminia Bielefeld, der netop er rykket op i den tyske bundesliga. Den 25-årige back har skrevet under på en aftale, der løber i tre år.

Amerikansk fodbold. New England Patriots har fundet manden, der skal overtage legenden Tom Bradys plads som quarterback. Som amerikanske medier har rapporteret de seneste dage bliver det den tidligere Carolina Panthers-stjerne Cam Newton, som skal dirigere New Englands angreb i den kommende sæson.