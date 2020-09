Historien om et overfald: »I det første stykke tid gav jeg mig selv skylden for, hvad der skete«

Det er først på passagersædet i sin fars bil på vej hjem fra kampen, at Julie Alsbro – stadig iklædt dommertøj – bryder sammen. Kampens nerve og et forurettet hjemmebaneholds krakilske attitude alene rettet mod hendes dommerpræstation: Hun havde ikke haft mulighed for at reagere på den forulempelse, som hun netop var blevet udsat for, før i bilen.

»Det er svært at forklare. Det var, som om det pludselig gik op for mig, hvad jeg lige havde oplevet. Det var, som om jeg havde gemt det væk under resten af kampen, men pludselig på vej hjem, så rammer virkeligheden«, siger Julie Alsbro.

Uge efter uge påtager hun sig endnu en frivillig dommeropgave til alt fra efterskole- til mændenes seriekampe i håbet om at akkumulere nok erfaring til en dag at rykke op i de højere rækker. Måske hele vejen til Superligaen, som er den 18-årige sønderjydes erklærede mål.