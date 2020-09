Neymar får to dages karantæne for at have slået en modspiller

Direkte sport i tv DR 1 16.00 Fodbold: Bosnien-Her.-Danmark (k) TV 2 12.05 Cykling: Tour de France, 18. etape TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Århus-Bj.bro-Silk. (m) TV 2 Sport X 13.00 Tennis: Internazionali d’Italia (m) 2.30 Basketball: Miami-Celtic TV3+ 2.15 Am. fodbold: Cleveland-Cincinnati TV3 Sport 18.00 Golf: US Open 1.00 Motorsport: Nascar, UNOH 200 TV3 Max 20.45 Håndbold: Zagreb-Kiel (m) 6’eren 18.00 Fodbold: IFK Göteborg-FC Københ. Canal 9 20.15 Fodbold: NS Mura-AGF Eurosport 1 12.00 Cykling: Tour de France, 18. etape 20.00 Motorsport: Le Mans, træning Eurosport 2 14.00 Motorsport: Endurance, VM-afd. 18.00 Fodbold: Lok. Plovdiv-Tottenham 20.45 Fodbold: Brighton-Portsmouth



Fodbold. Paris Saint-Germains brasilianske superstjerne, Neymar, er blevet idømt to spilledages karantæne efter en udvisning mod Marseille. I kampens slutminutter mistede Neymar beindelsen og slog modstanderholdets Álvaro González i baghovedet og blev derefter præsenteret for det røde kort. Neymar siger, at han var udsat for racistiske bemærkning, at han derfor reagerede så voldsomt. Den franske ligaforening vil nu undersøge, om Neymar var udsat for racisme.

Håndbold. Landsholdslegenden Susanne Munk Wilbek har gennemgået en hjerneoperation på Skejby Sygehus, skriver Viborg Stifts Folkeblad. Den tidligere målvogter og nuværende assistenttræner i Viborg fik ved operationen fjernet en tumor. Munk Wilbeks mand, Viborg-borgmester Ulrik Wilbek, skriver i en sms til avisen, at hun efter omstændighederne har det godt.

Fodbold. Ifølge en række britiske medier som BBC og Sky er Tottenham Hotspurs nået til enighed med Real Madrid om at leje Gareth Bale i resten af sæsonen. Den walisiske stjerne forlod netop Spurs for 7 år siden til fordel for den spanske storklub.

Basketball. LeBron James er for 16. gang ud af 17 mulige blevet udtaget til den traditionelle All Star-kamp i den nordamerikanske NBA-liga. Dermed overgår Los Angeles Lakers-stjernen Tim Duncan, Kobe Bryant og Kareem Abdul-Jabbar, der alle opnåede æren 15 gange.

Fodbold. Træner Thomas Franks Brentford overraskede ved at besejre Premier League-holdet Southampton 2-0 i Liga Cuppen. Den nyslåede landsholdsspiller Christian Nørgaard bragte Championship-holdet foran 1-0, og Joshua Dasilva slog umiddelbart inden pausen sejren fast. En endnu større overraskelse sørgede Hull fra den tredjebedste række for ved at slå Leeds United 9-8 efter straffespark.

Fodbold. Efter nederlag i sæsonens to første kampe kom de franske mestre fra Paris Saint-Germain på sejrskurs, da holdet på et mål af den tyske landsholdsspiller Julian Draxler i overtiden slog Metz.