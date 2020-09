FC Midtjylland er ét mål fra Champions League efter endnu en voksen præstation

Otte gange har et dansk klubhold deltaget i et gruppespil i Champions Leagiue, og nu er FC Midtjylland ét mål fra at blive den femte danske klub i det lukrative selskab efter AaB, Brøndby, FC København og FC Nordsjælland.

FC Midtjylland skal i hvert fald ’bare’ score én gang mere end Slavia Prag i returkampen i Herning om en uge, efter den første playoffkamp i den tjekkiske hovedstad endte 0-0.

Ovenpå 1-0-sejren i Bulgarien over Ludogorets og 3-0-sejren over Young Boys leverede FC Midtjylland endnu en voksen europæisk præstation med de seneste to års tjekkiske mestre, der sidste sæson spillede Champions League mod Inter, Barcelona og Borussia Dortmund.

135 millioner kroner-salget af stjernespilleren Thomas Soucek til West Ham i Premier League må imidlertid have haft stor betydning for Slavia, for der var langt mellem de kreative farligheder i en kamp, der udviklede sig til at blive en jævnbyrdig kamp uden de store scoringsmuligheder.

Slavia Prag havde i det første kvarter et par nærgående afslutninger fra distancen, men begge gange endte bolden lige i næverne på Jesper Hansen, og tjekkerne summede midt i halvlegen kortvarigt lidt truende omkring FC Midtjyllands straffesparksfelt, men nogen oplagt scoringschance blev det ikke til.

FC Midtjylland fik gennemført et par kontraløb, der genskabte tilliden til at holde fast i bolden, men uden den sidste, vellykkede aflevering blev det heller ikke i den anden ende til noget, der kunne karakteriseres som en scoringschance.

FC Midtjylland fik den første efter 56 minutter, da Anders Dreyers frispark gav Sory Kaba et frit hovedstød, som Slavia-målmanden Ondrej Kolar fik pareret, men starten på anden halvleg efterlod et samlet indtryk af, at FC Midtjylland både havde fin kontrol over kampen og styr på Slavias offensiv.

Foto: David W Cerny/Ritzau Scanpix Sory Kaba havde FC Midtjyllands bedste afslutning og missede den største chance, da han ikke fik spillet Pione Sisto helt fri.

Sory Kaba havde FC Midtjyllands bedste afslutning og missede den største chance, da han ikke fik spillet Pione Sisto helt fri. Foto: David W Cerny/Ritzau Scanpix

Med en udskiftning af Pione Sisto forsøgte FC Midtjylland at sætte trumf på i de sidste 25 minutter, men bortset fra en albue i ansigtet, der udløste en advarsel til Lukas Masopust, fik den driblekunstneren ikke så meget ud af det, men det burde han have haft.

Efter 81 minutter fik FC Midtjylland kampens største mulighed, men i en to-mod-en-situation fik Sory Kaba ikke spillet bolden på tværs til den den helt udækkede Pione Sisto.

Slavia Prag fik lagt et afsluttende pres med et par hjørnespark, men med en gennemført defensiv indsats kom FC Midtjylland fra Prag med 0-0 og en gylden chance for selv at afgøre det på hjemmebane.