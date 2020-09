Midt i krisen lukkede han øjnene og pustede ud: »Jeg er villig til at dø. Jeg er forberedt på at dø«

Israel Adesanyas overlæbe er ikke bare hævet. Den hænger så meget ned til venstre, at hans ansigt fremstår skævt. Sveden løber hen over den bare, mørke overkrop som hundredvis af regndråber på en rude. Det fremhæver ekstra meget de sorte bogstaver ’Broken Native’, der er tatoveret i u-form hen over hans bryst.

Det er navnet på Israel Adesanyas gamle dansegruppe. Og to ord, han mener definerer hans personlighed. Outsideren. Ham, som har overkommet alle odds for at stå, hvor han gør.

Under højre øje har Adesanya en flænge så dyb, at den ligner noget, som kun en kniv kan have påført.