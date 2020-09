Efter forulempelse af 18-årig fodbolddommer: Fodboldklub undskylder, men kritiserer mediedækning

Sidste uge kunne Politiken berette om den 18-årige fodbolddommer Julie Alsbro, der i en serie 4-kamp mellem Egernsund KIF og Egen UI blev skubbet, spyttet på og kaldt »møgluder« af en af hjemmeholdets spillere.

Nu undskylder Egernsund KIF hændelsen i en offentlig udtalelse.

»Vi vil gerne starte med at også i offentligheden give Julie Alsbro en uforbeholden undskyldning. Der skal ikke herske nogen som helst tvivl om, at vi som klub tager stor afstand fra hændelsen. Vi kan ikke lave om på, hvad der er sket, så det afgørende for os er nu, at dette skal undgås fremover«, skriver klubben.