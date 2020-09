Enkeltstart i etapeløb bliver aflyst efter at myndighederne har strammet coronarestriktioner

Direkte sport i tv TV 2 13.00 Cykling: Flèche Wallonne TV 2 Sport 18.55 Speedway: DM-finale TV3+ 21.00 Fodbold: FC Midtjylland-Slavia Prag TV3 Sport 10.00 Håndbold: CSKA-Bjerringbro (m) 18.00 Fodbold: Viborg-Vendsyssel 21.00 Fodbold: Salzburg-Maccabi Tel Aviv TV3 Max 18.45 Håndbold: Brest-Paris SG (m) 20.30 Fodbold: Bayern M.-Dortmund 6’eren 18.30 Fodbold: Newport-Newcastle 20.45 Fodbold: Brighton-Man. United Eurosport 1 10.55 Tennis: French Open Eurosport 2 10.55 Tennis: French Open TV 2 Sport X 18.00 Fodbold: Benevento-Inter 21.30 Fodbold: Real Madrid-Valladolid 03.00 Basketball: LA Lakers-Miami

Vis mere

Cykling. Onsdagens enkeltstart i det hollandske og belgiske etapeløb BinckBank Tour er aflyst, oplyser arrangørerne af BinckBank Tour på Twitter ifølge Ritzau. Det sker, efter at coronarestriktioner er blevet skærpet efter stigende smitte i Holland. Blandt andet frarådes rejser, som ikke er nødvendige, mellem storbyerne Haag, Amsterdam og Rotterdam. Mindst yderligere en etape kan potentielt også blive ramt af en aflysning, skriver cyclingnews.com.

Håndbold. Kvindelandsholdet spiller torsdag-søndag tre landskampe under den nye træner Jesper Jensen. Kampene bliver uden Stine Jørgensen, der har meldt fra, og i hendes fravær er målvogter Sandra Toft udnævnt til ny anfører. 30-årige Toft, der spiller i franske Brest, har indtil videre stået på mål i 121 landskampe.

Atletik. Det traditionsrige London Marathon løbes i år 4. oktober, men det bliver kun med deltagelse af eliteløbere på grund af coronapandemien. Ruten på de 42,195 kilometer er lagt i St. James Park i et lukket loop for at undgå smitte med den genstridige virus.

Fodbold. Argentinske Lionel Messi vil gerne lægge uenighederne med sin klub, FC Barcelona, bag sig. Det siger han i et interview offentliggjort tirsdag med det Barcelona-baserede medie Sport. »Efter så mange uenigheder vil jeg gerne afslutte alt det her. Vi må alle stå sammen og tro på, at vi har gode ting i vente. Vi må altid stå sammen og trække i samme retning«, siger Messi ifølge Ritzau.

Fodbold. Pierre-Emile Højbjerg var blandt målscorerne på straffespark, da Tottenham slog Chelsea i Liga Cuppens ottendedelsfinale. Den ordinære kamp sluttede 1-1, og da den forlængede spilletid sluttede uden scoringer, skulle London-opgøret afgøres på straffespark. Her var Spurs bedst og vandt kampen 6-5.