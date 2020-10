Olympiske ledere er under pres for at tage vinter-OL fra Beijing

Om 16 måneder bliver den olympiske flamme for anden gang i historien tændt på det nationale stadion i Beijing, og hvis manuskriptet forbliver uden ændringer, kan Kinas præsident, Xi Jinping, 4. februar 2022 erklære vinter-OL for åbent. Men Den Internationale Olympiske Komité (IOC) bliver netop nu presset voldsomt fra flere sider og opfordret til at fratage Beijing OL-værtskabet på grund af Kinas systematiske overtrædelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af landets muslimske mindretal særligt i Xinjiang-provinsen.

Senest har en alliance af 160 ngo’er med deltagelse af blandt andet menneskerettighedsgrupper sendt et åbent brev til præsidenten for IOC, tyske Thomas Bach, hvori de opfordrer til, at Beijing bliver slettet som OL-vært.

»IOC må anerkende, at den olympiske ånd og de olympiske leges rygte vil lide yderligere skade, hvis den forværrede menneskerettighedskrise alle steder under kinesisk kontrol bliver ignoreret«, står der blandt andet i brevet.