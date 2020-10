Hjulmands opfindelse fik drømmedebut og viste, hvorfor han er fremtidens mand

Der skulle gå 202 minutter. Men efter målløse møder med Belgien og England kunne Kasper Hjulmand onsdag aften i Herning juble over landsholdets første scoring med ham som træner ude på sidelinjen. Selv om modstanderen ’kun’ var Færøerne, virkede der til at falde en lille sten fra Hjulmands hjerte. Fem medlemmer af hans stab blev hver og én mødt af et klask i hånden og et bredt smil.

Program Kommende kampe 11. oktoberIsland-Danmark 14. oktober England-Danmark 11. november Sverige-Danmark (venskabskamp) 15. november Danmark-Island 18. november Danmark-Belgien

Uden målet på det tidspunkt der i midten af første halvleg kunne tingene måske have udviklet sig langt mere vanskeligt og givet en dårlig eftersmag i munden hos landsholdet og lunkne anmeldelser af præstationen i pressen.

Nu endte en lidt ligegyldig venskabskamp mod en miniputnation som Færøerne med at blive en rigtig positiv oplevelse for mange nye spillere og give et godt indblik i, hvordan Hjulmands landshold gerne vil spille. Hurtigt, udfordrende og med bolde langs jorden.

Mens Kasper Hjulmand jublede ude på sidelinjen ved 1-0-scoringen, brølede Andreas Skov Olsen sin glæde ud inde i straffesparksfeltet, mens holdkammeraterne lykønskede ham. Han skulle kun bruge 22 minutter i sin debut til at score sit første landskampsmål.

Det blev mildest talt ikke sidste gang, at man lagde mærke til den 20-årige kantspiller, der til daglig spiller i italienske Bologna i Serie A. I september blev han sendt ned på U21-landsholdet efter i første omgang at være blevet udtaget til A-landsholdet. Onsdag var han den store oplevelse.

I løbet af 23 minutter sparkede han bolden i nettet med venstre ben, fremtvang et straffespark med en hurtig dribling og assisterede til sidst Andreas Cornelius med højre ben. Dernæst kunne han efter en times spil sætte sig ud på bænken og overvære holdkammeraterne køre føringen på 4-0 fra pausen hjem til en sejr på samme cifre efter 90 minutter.

Få fans på plads

Jo, der var ’kun’ tale om et møde med verdensranglistens nummer 107, men Skov Olsens præstation var meget iøjnefaldende. Martin Braithwaite og Yussuf Poulsen er stadigvæk førstevalg på kanterne, men efter den meget flotte debut ville det være mærkeligt, hvis ikke Andreas Skov Olsen kommer i spil i Nations League-kampene mod Island og England på søndag og onsdag i næste uge.

I september var det en trist oplevelse at sidde i Parken op følge opgørene mod Belgien og England. Uagtet af resultaterne. Der manglede det, som gør landskampe til noget særligt. Fyldte tribuner, fællesskab og en højlydt acapella-udgave af ’Der er et yndigt land’. Nationalarenaen fremstod – af gode grunde – grå, kold og som en hård påmindelse om vores begrænsninger som samfund i 2020.

Aftenen i Herning var et lille skridt i den rigtige retning. Da spillerne gik ind på banen, var der rent faktisk nogle fans, som mødte dem med klapsalver. 207 mennesker havde været heldige og fået adgang til stadion i Herning. Et hvidt banner med den røde tekst »endelig tilbage« viste, hvor meget den mulighed blev påskønnet.

»Giv alt, hvad I har, så de kan høre jer hjemme i stuerne«, opfordrede stadionspeakeren inden nationalmelodien.

Den triste stemning i Parken blev erstattet af en hyggelig aften i det midtjyske, der gav associationer til en serieaften i den lokale fodboldklub. Spillerne inde på banen var bare landets allerbedste.

Der blev klappet anerkendende, når et godt angreb blev sat op. Der blev jublet højlydt ved de fire scoringer. Og der blev råbt »skyyyd!« til angriberne og grinet, når Kasper Schmeichel for 17. gang råbte så høje ordrer ud til sit forsvar, at de kunne høre det i Ikast og Bording.

Fem debutanter

Landsholdet spiller meget uvant hele tre kampe i denne landsholdssamling i løbet af syv dage. Derfor havde Kasper Hjulmand varslet, at han ville bringe en række nye navne på landsholdsplan i spil og bruge alle sine seks udskiftninger mod Færøerne for at sikre så friske ben som muligt gennem hele samlingen.