Hjulmand har givet sig selv en stor gave

Kasper Hjulmand vandt mod Færøerne sin første landskamp uden dog at opnå point. Men da der altid er noget på spil for et landshold, vandt træneren så meget andet.

Gevinsten i Herning var primært to ting:

1) en værdifuld træning i Hjulmands principper med reel modstander.

2) en større landsholdstrup.

Blå bog Troels Bech Troels Bech er født 29. juli 1966 i Svendborg. Som aktiv spillede Troels Bech i Svendborg, SpVgg Fürth og mest for Silkeborg, som han spillede 177 kampe for og blev dansk mester med i 1994. Cheftræner har Troels Bech været for Hjortshøj-Egå (k), AC Horsens, Ikast, OB (tre gange), FC Midtjylland, Esbjerg (to gange, senest i forgangne sæson) og Silkeborg. 2015-2018 var Troels Bech sportsdirektør i Brøndby. I dag driver Troels Bech selvstændig virksomhed som sparringspartner inden for samarbejde og ledelse, strategi, fodbold og medier. Han producer podcasten ’Bech bag bolden’ og er kommentator – nu også for Politiken.

Hvad det første angår, er det netop værdifuldt at bringe de nye ideer i spil mod andre end de øvrige og medvidende spillere i egen trup. Med al respekt for vores rigsfæller fra de 18 øer i Atlanterhavet mindede kampen om den italienske tradition for torsdagskampe mod lavt rangerede modstandere. Succesmålene er der at få spilmønstrene øvet, gerne med hele truppen i spil og i nye kombinationer og absolut uden skader.

Det synes umiddelbart at være opnået onsdag aften.

Ideerne har fået liv

Allerførst skal der lyde stor anerkendelse for at være nået så langt med ideerne efter seneste samlings få træninger og dennes enkelte tirsdagstræning!

Der var endda blevet tid til at repetere dødbolde lige fra begyndelsessparkets Hareide-variant til hjørnespark, hvor Jannik Vestergaard opnåede to endog meget solide chancer.

Det højere og mere intense pres blev trænet med den begrænsning, at modstanderen havde bolden meget mindre end i kampene mod verdenseliten fra Belgien og England.

Derfor kom presset hovedsageligt til udtryk, når færingerne erobrede bolden lavt eller spillede bolde tilbage i banen. Og når danskerne pressede, blev det oftest til erobring i eget forsvar, da modstanderens mod til at spille sig ud af pres var – med en omskrivning af nationalskjalden William Heinesens ord – på størrelse med ’et lille sandkorn på livets store dansegulv’.

Den største belønning kom med Christian Eriksens 2-0-scoring på straffespark efter aggressivt pres.

Asymmetrisk opspil

Der blev også øvet flittigt i den asymmetriske opspilsvariant med tre i bagkæden og fremrykket back. Denne variant stiller modstanderen over for valget om at bryde op i deres defensive formation eller acceptere lokale undertal. Dette 3’er-bagspil ses nogle gange udført ved at skubbe begge backs frem og lade den defensive midtbanespiller falde ned som en af de tre, der starter opspillet.

I Herning beholdt Kasper Hjulmand debutant Mathias Jensen oppe på midtbanen, muligvis for at lade hans gode pasningsspil hjælpe holdet i at holde fast i spillet, når først bolden var bragt frem. Det kan også skyldes, at centrale Zanka er dygtigere end den gennemsnitlige centerforvarer til at spille bolde fremad, og endelig var det en fordel for at øve presset, at Mathias Jensen var på sin plads på midten, når bolden blev tabt.

Hvorom alting end måtte være, udspillede der sig i venstre side et periodevis fint samarbejde mellem Joakim Mæhle og Martin Braithwaite med førstnævnte højt og bredt, og Barcelona-spilleren meget bevægelig mellem modstanderens kæder. Det utroligt flotte 3-0-mål var kronen på det værk.

Det må være bemærket af den nye landstrænerduo, at dette samspil virkede betragteligt bedre end venstre side mod Belgien og England. I de kampe fungerede samspillet i højre side med Daniel Wass og Yussuf Poulsen rigtigt fint. Mod Færøerne startede Henrik Dalsgaard og Andreas Skov Olsen. Det var en mere blandet pose bolsjer …

Udvalget er stort

Andreas Skov Olsen var på mange måder aftenens store individuelle oplevelse (sammen med Joakim Mæhle), og ikke kun scoring, assist og opnået straffespark var godt; hans touch, glid med bolden og vilje til at udfordre var imponerende.

Foto: Lars Poulsen Landstræner Kasper Hjulmand var meget glad for Andreas Skov Olsen, der spillede en god time i sin debutkamp.

Blandt bolsjerne var dog også meget lidt samspil med Henrik Dalsgaard i backen, og det kan til dels forklares med både den allerede nævnte asymmetri i opspillet og Andreas Skov Olsens vilje til at udfordre. Det kan blive virkelig godt, hvis Bologna-spillerens fine repertoire med at kunne gå begge veje om sine modstandere suppleres med lidt mere brug af f.eks. løbeglade Henrik Dalsgaards overlaps.

Endelig bemærkedes det, at ulig de seneste kampe blev det ikke afprøvet at spille med tre af det umådeligt stærke arsenal af midtstoppere samtidig. Men derfor kan det jo godt ske i den kommende uge, hvor behovet for at forcere kan vise sig større end i onsdags.