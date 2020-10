Norge kommer ikke til EM, men det gør ranglistens nummer 66 eller 89

Direkte sport i tv Fredag 9. oktober TV 2 Sport 20.00 Håndbold: KIF-Bjerringbro (m) TV3 Sport 10.55/14.55 F1: GP Tyskland, træning 16.35 Futsal: Murcia-Tyumen 20.55 Futsal: Barca-KPRF TV3 Max 20.00 Dart: World Grand Prix 6’eren 18.00 Fodbold: U21, Malta-Danmark Kanal 5 12.50 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 10.55 Tennis: French Open 23.00 Golf: Shriners Hospitals Eurosport 2 12.45 Cykling: Giro d’Italia TV 2 Sport X 03.00 Basketball: LA Lakers-Miami Vis mere

Fodbold.Gylfi Sigurdsson scorede to gange for Island i 2-1-semifinalen i Nations League A’s playoff-spil mod Rumænien og mændene fra nordatlanten er dermed klar til at spille finale om en billet til EM 2021. Her skal de møde Ungarn, der vandt 3-1 på udebane over Bulgarien. Nordirland og Slovakiet kom til finalen i League B efter straffesparkssejre over Bosnien og Irland, mens Serbien i League C besejrede Norge 2-1 efter forlænget spilletid og nu skal møde Skotland, der sejrede på straffespark mod Israel.

Det er den tiende fodboldslutrunde i træk, som nordmændene misser. »Jeg har ikke et problem med at træde til side, hvis arbejdsgiveren vil det, eller hvis jeg selv kommer frem til det«, siger Norges træner Lalrs Lagerbäck og tilføjer: »Det vil fremtiden vise. Jeg synes, at det er lidt for tidligt at sige noget nu«.

I League D spiller Georgien og Nordmakedonien om en plads ved EM 2021. De to lande er henholdsvis nummer 89 og 66 på Fifa’s verdensrangliste, hvilket falder fint i hak med EM-arrangøren Uefa’s vision for slutrunden: at der skal være deltagelse fra alle niveauer af europæisk fodbold.

Fodbold. VM-kvalifikation i Sydamerika over vanvittige 18 spillerunder frem mod Qatar 2022 åbnede natten til fredag med etmålssejre på hjemmebane til Argentina og Uruguay over henholdsvis Ecuador og Chile. Lionel Messi blev 1-0-matchvinder på straffespark mod Ecuador, mens Luis Suárez eksekverede fra pletten til 1-0 for Uruguay, inden Maximiliano Gomez blev 2-1-helt i 90. minut mod chilenerne. Med den nye Brøndby-back Blas Riveros på banen i 90. minutter spillede Paraguay 2-2 mod Peru.

Fodbold. Premier Leagues hotteste angriber kan også på landsholdsniveau. I sin debut for England skulle Everton-bomberen Dominic Calvert-Lewin blot bruge 26 minutter på at komme på tavlen i 3-0-testsejren mod Wales. Dominic Calvert-Lewin headede sit første landskampsmål ind på oplæg af en anden af den nye sæsons helt store skikkelser i engelsk fodbold, Aston Villas playmaker Jack Grealish. Conor Coady og Danny Ings scorede efter pausen.

Amerikansk fodbold. Smittespredning hos New England Patriots og Tennessee Titans skubbede i seneste spillerunde deres respektive kampe, og det kommer til at gentage sig i den kommende. NFL meddeler ifølge Ritzau, at søndagens opgør mellem New England Patriots og Denver Broncos samt Tennessee Titans mod Buffalo Bills er rykket til henholdsvis mandag og tirsdag amerikansk tid.

Fodbold. Der er trukket lod til 3. runde af pokalturneringen, hvor de resterende seks superligaklubber trænder ind. Torsdag spillede Esbjerg og FC Nordsjælland sig videre i turneringen. Kampene er programsat til afvikling 11. november.

AB - AaB

Avarta - FC København

Skive - SønderjyskE

Brabrand - Vejle Boldklub

Slagelse - Lyngby

Aarhus Fremad - Randers FC

HB Køge - FC Midtjylland

Kolding IF - AGF

VSK Aarhus - AC Horsens

BSF/Næstved - OB

Hvidovre - FC Nordsjælland

Ledøje Smørum - Brøndby

Nykøbing FC - Esbjerg

Hedensted - Fremad Amager

Jammerbugt FC - Holstebro

ASA Aarhus - B93