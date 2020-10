En af de store favoritter er ude af Giroen efter en positiv coronatest

Direkte sport i tv TV 2 16.10 Håndbold: Aalborg-GOG (m) TV3+ 15.00 Formel 1: GP Eifel, kvalifikation TV3 Sport 12.00 Formel 1: GP Eifel, træning 13.25 MotoGP: GP Frankrig, kvalifikation 16.00 Håndbold: Metz-Krim Mercator (k) 18.00 Håndbold: Györ-Odense (k) 20.00 Dart: World Grand Prix TV3 Max 13.30 Fodbold: Tottenham-Man. Utd. (k) 18.00 Fodbold: Duisburg-Potsdam (k) 21.00 Motorsport: Nascar 6’eren 16.00 Motorsport: Rally 20.45 Fodbold: Ukraine-Tyskland Kanal 5 12.20 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 08.30/11.00 Motorsport: VM 14.40 Tennis: French Open Eurosport 2 17.30 Standardvogne: VM-afdeling 20.45 Fodbold: Spanien-Schweiz TV 2 Sport X 12.00/14.30 Mountainbike: VM-cross

Cykling. Simon Yates er ude af Giro d’Italia på grund af en positiv coronatest, oplyser hans hold, Mitchelton-Scott på Twitter ifølge Ritzau. »Simon Yates kommer ikke til start til dagens etape i Giro d’Italia efter et positivt covid 19-resultat. Simons helbred er fortsat vores største bekymring, og heldigvis er hans symptomer meget milde, og han er ellers ved godt helbred, lyder det fra holdet. Han har været isoleret på et eneværelse, hvorefter han er blevet fragtet til et sted, hvor han kan være i karantæne og samtidig få behandling af holdlægerne. Simon viste meget mild temperatur fredag aften under vores rutinemæssige temperaturkontrol, som har været foretaget tre gange dagligt under Giro d’Italia«, siger holdlæge Matteo Beltemacchi.

Sejlsport. Anne-Marie Rindom har fået en formidabel start på europamesterskabet for laser radial ud for Gdansk i Polen. Rindom har vundet tre af sine fire indledende sejladser, hvor feltet er delt i to grupper. Det giver hende føringen med 3 point foran den olympiske mester, hollænderen Marit Bouwmeester, der har 7 point. Anna Munch er nummer 16 med 24 point. Der sejles yderligere i indledende felter lørdag, inden de 107 både deles op til to dages sejladser i guld- og sølvfelter.

Fodbold. Rasmus Minor Petersen tager et par måneder i Norge. Den danske forsvarsspiller har skrevet på en kort kontrakt med Odds BK, som spiller i Eliteserien, der gælder for resten af 2020-sæsonen. Det skriver den norske klub på sin hjemmeside. 32-årige Minor har været klubløs, siden hans kontrakt med Hobro udløb i sommer. Der resterer ti runder - og to måneder - af sæsonen i den bedste norske fodboldrække.

Fodbold. Sønderjyske har hentet offensiv forstærkning i skikkelse af den norske kantspiller Bård Finne, der kommer fra Vålerenga Fotball. Kontrakten gælder fra nytår og frem til sommeren 2024, oplyser Sønderjyske på sin hjemmeside. Sønderjyske forsøgte at hente Bård Finne i transfervinduet, der lukkede i mandags, men i stedet tiltræder den 25-årige kantspiller ved årsskiftet.

Basketball. Miami Heat lever stadig i kampen om mesterskabet i den nordamerikanske NBA-liga, da holdet vandt det femte opgør 111-108-sejr over Los Angeles Lakers og dermed reducerede til 3-2 i serien, hvor der spilles bedst af syv. Miami Heats Jimmy Butler blev noteret for 35 point, 12 rebounds og 11 assister og fuldendte dermed en triple-double, som det kaldes i NBA, når en spiller laver et tocifret antal i tre kategorier. Næste og måske afgørende kamp i finaleserien spilles søndag.