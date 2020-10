Superligaens største træner nogensinde er fyret. I kulissen må flere navne spøge

Ståle Solbakken plejede at sige, at han ville stoppe i FC København, når omverdenen mindst ventede det. Mellem linjerne lå der, hvad vi alle troede ville blive virkelighed en dag. At Solbakken selv kunne bestemme, hvornår han ønskede at gå.

Det skulle være efter en dansk udgave af den hyldestdag, som Sir Alex Ferguson oplevede i Manchester United, da han valgte at den sige stop i den klub, han havde formet gennem så mange år.

Sådan gik det ikke. Ståle Solbakken er ikke længere i FC København, fordi han er blevet fyret. Det er en sætning, jeg aldrig troede skulle skrives. Jo, han prøvede at blive opsagt i FC Köln og Wolverhampton. Men han virkede til at kunne svæve over sådan noget i FCK. Fordi hans betydning for klubben og dansk klubfodbold har været så kolossal, at det er svært at finde passende ord til at beskrive det.