En perfekt timet fødsel og to ubesejrede, suveræne tophold

Aalborg Håndbold har ikke tabt en håndboldkamp siden 22. februar. Og det var endda i Champions League. Inden for landets grænser skal vi tilbage til en pokalkamp i december sidste år, og i Herreligaen har mestrene ikke tabt i snart et år.

Sølvvinderne fra GOG’s ubesejrede stime løber helt tilbage til begyndelsen af december. Hvis vi lige fraregner Super Cup-træningskampen og en europæisk returkamp i Schweiz, hvor fynboerne havde 9 mål med i bagagen hjemmefra.

Derfor måtte det naturligvis gå, som det gik, da dansk håndbolds to suverænt bedste mandlige hold delte halgulv lørdag eftermiddag. 33-33 i et brag af en topkamp betød, at de to trænere, Aalborgs Stefan Madsen og GOG’s Nicolej Krickau, kunne »sende en sms til hinanden og sige: »Det er fint. Vi er begge ubesejrede. Det kører««, som GOG-træner Nicolej Krickau grinende kunne fortælle.