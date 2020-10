Kvinder dømmer kvinder: Håndboldlandstræner undrer sig over valg af dommere til EM

Direkts sport i tv TV 2 Sport 10.00 Badminton: Denmark Open TV3 Sport 20.00 Dart: Premier League TV3 Max 19.00 Håndbold: RN Löwen-Leipzig (m) 20.45 Håndbold: Paris SG-Elverum (m) Kanal 5 12.20 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker: English Open. 00.00 Golf: PGA Tour Eurosport 2 12.20 Cykling: Giro d’Italia TV 2 Sport X 12.00 Tennis: St. Petersburg Open (m) Vis mere

Håndbold. Når der til december bliver spillet EM for kvinder i Danmark og Norge, vil samtlige dommere være kvinder. Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) har for første gang i historien fravalgt de mandlige dommere og i stedet udpeget ti kvindelige dommerpar til at lede kampene. Landstræner Jesper Jensen er i bund og grund ligeglad med dommernes køn, men han finder det forkert, at EHF tilsyneladende har lagt et kønspolitisk filter ned over slutrunden og set bort fra mandlige dommere.

»Det er synd for dommerne, som kæmper megahårdt for at blive de bedste af de bedste, og så har halvdelen ikke en chance, fordi de er af et bestemt køn. Det er en mærkelig prioritering«, siger Jesper Jensen til Jyllands-Posten. EHF-præsident Michael Wiederer siger til TV2 Sport, at han forstår, at udvælgelsen af dommere vækker opsigt. Han afviser dog, at udvælgelsen udelukkende handler om køn.

»Køn er en af flere faktorer. Du ser kvindelige dommere i mange sportsgrene. Derudover er der flere mandlige topdommerpar, der meget sjældent dømmer kvindekampe. Men der kigges altid på, hvem der passer bedst til den respektive turnering«, siger Wiederer til TV2 Sport.

Cykling. Jhonatan Manuel Narváez (Ineos) endte torsdag med den helt store triumf i Giro d’Italia. Den 23-årige ecuadorianer vandt 12. etape efter solokørsel på de sidste 25 kilometer. Heldet tilsmilede dog også Narváez, da han lå alene i front sammen med ukrainske Mark Padun (Bahrain), der blev ramt af en punktering på en nedkørsel kort får målbyen Cesenatico. Det gav Ineos-rytteren et hul på omkring 30 sekunder til Mark Padun, der forgæves forsøgte at kæmpe sig tilbage.

Badminton. Jan Ø. Jørgensen forlængede torsdag sin karriere som professionel badmintonspiller med mindst en dag mere. En sejr i tre sæt over franske Toma Junior Popov med cifrene 21-16, 10-21, 21-14 sendte Jørgensen videre til fredagens kvartfinaler i Denmark Open, der er hans sidste turnering som professionel. Her kan Jørgensen måske komme til at møde Anders Antonsen.

Vægtløftning. Vægtløftning var på det olympiske program ved de allerførste lege i moderne tid, 1896 i Athen, men nu er sportsgrenen for stærke mænd og kvinder i fare for at ryge ud i mørket. De olympiske ledere er ved at have mistet tålmodigheden med Det Internationale Vægtløftningsforbund (IWF), der er tæt på at sande til i korruption og doping. Senest har eksekutivkomitéen i IWF uden forklaring kuppet den fungerende præsident Ursula Papandrea og erstattet hende med Intarat Yodbangtoey. Han er fra Thailand, der er ekskluderet fra OL i Tokyo næste år på grund af landets mange dopingforseelser. Den Internationale Olympiske Komité, IOC, bakker op om amerikaneren Papandrea og »forbeholder sig ret til at iværksætte de nødvendige foranstaltninger herunder en vurdering af vægtløftningens plads på det olympiske program«, som det hedder i en udtalelse citeret af insidethegames.com.

Cykling. Nairo Quintana har afsluttet sin 2020-sæson. Det fortæller den 30-årige rytter fra Arkea-holdet i en videobesked, der er sendt til flere medier i hjemlandet. Quintana har fået et brud på knæskallen på sit venstre ben og skal formentlig opereres. Den tidligere vinder af Vuelta a Espana og Giro d’Italia har været involveret i flere styrt i år.

Tennis. Norske Casper Ruud, der det seneste års tid har haft store resultater på især grusbane, måtte torsdag finde sig i at blive sat grundigt på plads, da han i en ATP-turnering på Sardinien, på netop grus, mødte tyske Yannick Hanfmann. Tyskeren vandt med overbevisende 6-2, 6-1 og skal nu forsøge at gentage bedriften, når han står over for det italienske wildcard og stortalent Lorenzo Musetti, der vandt med samme cifre over landsmanden Andrea Pellegrino. I Köln kom topseedede Alexander Zverev videre med en klar sejr over Fernando Verdasco, og i Skt. Petersborg er den unge canadier Denis Shapovalov fremme i en kvartfinale mod Stan Wawrinka efter sejr i to sæt over hviderussiske Ilya Ivashka.

Håndbold. GOG må undvære landsholdsspilleren Morten Olsen resten af året, skriver TV 2. Veteranen kom til skade med sin lillefinger under styrketræning, og han er allerede blevet opereret. Morten Olsen fortæller til TV 2, at det yderste af lillefingeren nærmest kun hang i huden og var tæt på at blive amputeret.

Fodbold. FC Københavns udekamp mod BK Avarta i pokalturneringens tredje runde flyttes fra Tømrermester Jim Jensens Park i Rødovre til FCK’s hjemmebane i Parken. Det oplyser FCK på klubbens hjemmeside. Opgøret spilles 4. november.

Fodbold. Dansk fodbold starter torsdag en kampagne med det formål at få flere tilskuere tilbage på stadion. Det er Dansk Boldspil-Union (DBU) og Divisionsforeningen, der vil vise, at det er sikkert at åbne op for tribunerne og måske forhindre en truende millionregning for den professionelle fodbold. I øjeblikket er fodbolden ramt af regeringens forsamlingsforbud. For arrangementer inden for kultur og idræt, hvor personer primært sidder ned, må der højst være samlet 500 personer. En udregning fra revisionsfirmaet Deloitte viser, at klubberne i Superligaen og den næstbedste fodboldrække, 1. division, tilsammen risikerer at miste 850 millioner kroner under de nuværende tilskuerbegrænsninger.

FC København har inviteret de danske politikere på stadion på søndag til kampen mod AaB. Her vil klubben forsøge at illustrere, at der godt kan afvikles superligakampe med flere end de nuværende 500 personer til stede på en sikker måde.

Cykling. Jumbo-Visma har udtaget 23-årige Jonas Vingegaard til Vuelta á España, der starter 20. oktober, skriver holdet på sin hjemmeside. Den unge dansker får dermed sin grand tour-debut, og han får selskab af stjerner som Primoz Roglic, Tom Dumoulin, George Bennett og Robert Gesink.

Badminton. Maiken Fruergaard og Sara Thygesen, der udgør Danmarks stærkeste kvindedouble, levede op til favoritværdigheden, da de torsdag besejrede tyske Kilasu Ostermeyer og Franziska Volkmann og spillede sig i kvartfinalen ved Denmark Open. Det danske par vandt opgøret i to sæt med cifrene 21-10, 21-17.

Atletik. Den kenyanske maratonløber Daniel Wanjiru har fået fire års karantæne, fordi hans blodpas viser uregelmæssigheder, der kan indikere doping. Wanjiru, der vandt London Marathon i 2017, blev nr. 8 ved VM i 2017.

Badminton. I et rent dansk opgør sikrede den danske double Joel Eipe-Rasmus Kjær sig en opsigtsvækkende sejr ved Denmark Open. Doublen besejrede således landsmændene Kim Astrup-Anders Skaarup Rasmussen i 2. runde og er nu klar til kvartfinalen. Astrup og Skaarup er på papiret Danmarks bedste double hos mændene, og parret var seedet til at nå til semifinalen. Parret Joel Eipe-Rasmus Kjær, der er useedet, formåede dog at besejre den stærke duo i tre tætte sæt, 21-18, 17-21, 21-16.

Cykling. Niklas Eg og Alexander Kamp er udtaget til Treks Vuelta a España-hold, skriver Trek på twitter. Det bliver Alexander Kamps første grand tour. Niklas Eg fik grand tour-debut i Tour de France, der sluttede i september.