Ny kampagne skal vække politikere og afværge omkostningsfuld tilskuerkrise

Til søndagens opgør mellem FC København og AaB har hovedstadsklubben valgt at afgive de begrænsede antal pladsbilletter til politikerne på Christiansborg.

Formålet er at give beslutningstagerne en forståelse for, »hvad det helt præcist vil sige at gå til fodbold i Danmark under covid-19« samt illustrere, hvordan man kan afvikle fodboldkampe med tilskuere på en sundhedsforsvarlig måde. I dag må der være 500 personer på stadion til superligakampe, men FCK mener, at man kan løfte det antal op til 12.000 tilskuere opdelt i sektioner, således det ikke bliver problematisk for smittetrykket.

Invitationen til et politisk fremmøde sker på baggrund af DBU’s og Divisionsforeningens lancering af kampagnen ’Superligaordningen – sikkert stadion under COVID-19’. Her argumenterer organisationerne for, at man bør genindføre den såkaldte ’Superligaordning’, der i foråret tillod flere tilskuere på lægterne.