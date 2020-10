FCK's politiske charmeoffensiv gjort til skamme: Kun seks politikere dukkede op til kamp

Seks politikere. Tre fra Venstre, to fra De Konservative og en enkelt fra Nye Borgerlige.

FC København havde i forsøget på at overbevise Christiansborgs politikere om at tillade flere tilskuere på tribunerne lovet de begrænsede antal pladsbilletter væk til partiernes kultur-, sundheds- og erhvervsordførere samt regeringens ministre til søndagens kamp mod AaB. Men kun et fåtal mødte op.

Formålet var at vise, »hvad det helt præcist vil sige at gå til fodbold i Danmark under covid-19«, og illustrere, hvordan man kan afvikle fodboldkampe med flere tilskuere på en sundhedsforsvarlig måde. Alt sammen som et led i DBU’s og Divisionsforeningens nye kampagne, der skal vise nødvendigheden af at genindføre den nu tilbagerullede ’superligaordning’, som tidligere i år tillod flere end 500 tilskuere til fodboldkampe.