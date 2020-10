Barcelona-træneren: Lige nu kunne hans præstationer godt være bedre

Fodbold. Barcelona indleder Champions League med en hjemmekamp i aften mod outsiderne fra Ferencvaros. Forud for kampen mod ungarerne kommer Barcelona-træneren Ronald Koeman med en mindre opsang til Lionel Messi, der blot har scoret en enkelt gang i denne sæson. »Jeg kan ikke brokke mig over, at han ikke prøver, men lige nu kunne hans præstationer godt være bedre. På daglig basis kan man se, at han er glad og tilfreds, vil spille og være holdets anfører«, siger Koeman ifølge BBC.

Direkte sport i tv Tirsdag 20. oktober TV 2 Sport 14.50 Cykling: Vuelta a España, 1. etape 18.30 Håndbold: Skanderborg-Ajax (k) 20.30 Håndbold: Skanderborg-Sønderjyske (m) TV3+ 21.00 Fodbold: Paris SG-Manchester U. TV3 Sport 14.00 Bowling: Weber Cup 18.55 Fodbold: Dinamo Kijev-Juventus 21.00 Fodbold: Chelsea-Sevilla TV3 Max 18.55 Fodbold: Zenit-Club Brugge 21.00 Fodbold: Barcelona-Ferencvaros Kanal5 12.20 Cykling: Giro d’Italia Eurosport 1 14.50 Cykling: Vuelta a España TV 2 Sport X 14.00 Tennis: J&T Banka Ostrava Open (k)

Ronald Koeman kom til Barcelona midt i den store Messi-krise, hvor kaptajnen krævede et skifte væk fra klubben, og hvor Koeman indledte sig regeringsperiode med at fyre Messis gode ven Luis Suárez.

Cykling. Giro d’Italia er ramt af corona. Den Internationale Cykelunion, UCI, oplyser, at en unavngiven rytter fra UAE samt et medlem af staben hos AG2R har afleveret positive coronaprøver og skal isoleres.

Fodbold. Manchester United må onsdag klare sig uden anføreren Harry Maguire i udekampen i Champions League mod Paris SG. Stopperen er skadet. Bruno Fernandes vil tage rollen som anfører i stedet for Maguire i kampen mod PSG. » Det havde jeg ikke forventet. At være anfører for United er en stor bedrift. Men alle skal være ledere. Det handler ikke om mig, det handler om holdet«, siger Fernandes.

Fodbold. Bayern München-angriberen Thomas Müller blev efter VM i 2018 fyret fra det tyske landshold. Nu opfordrer den tidligere landsholdsanfører Bastian Schweinsteiger den tyske landstræner, Joachim Löw, til at udtage Müller igen. De to tidligere Tyskland- og Bayern München-spillere Didi Hamann og Lothar Matthäus, har tidligere sagt det same. »Hvis jeg var landstræner, så ville både Müller og (Jerome, red.) Boateng være på landsholdet«, siger 36-årige Schweinsteiger til det fodboldmagasinet Kicker. Thomas Müller har spillet 100 landskampe og scoret 38 mål.

Fodbold. Mandagens to kampe i den engelske Premier League bød på blot en enkelt scoring. Efter at West Bromwich på hjemmebane havde spillet 0-0 mod Burnley i sæsonens første målløse opgør, besejrede Wolves oprykkerne fra Leeds på udebane med 1-0. Raul Jimenez blev matchvinder midt i 2. halvleg.

Fodbold. De ca. 11 millioner kroner Randers FC tjente på salget af Emil Riis, har det godt på bankbogen her i coronatiden. »Vi lever i en verden med mange uvisheder, så det er ikke penge, der bare bliver brugt. Vi har en struktur og strategi, som vi følger. Det gør vi også, selv om vi har fået nogle kroner ind for Emil Riis«, siger sportsdirektøren Søren Pedersen til Ritzau.